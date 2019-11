Mancini geeft Balotelli ‘zes maanden’ en heeft dringend advies voor Kean

Italië plaatste zich zonder puntverlies voor het EK en la Squadra Azzurra begint dan ook als titelfavoriet aan het eindtoernooi van volgend jaar zomer. Bondscoach Roberto Mancini wil zijn definitieve EK-selectie invullen met spelers die geregeld aan spelen toekomen en de keuzeheer van de Italianen heeft in dat kader een belangrijke boodschap voor Moise Kean, die bij Everton maar sporadisch speeltijd krijgt. Daarnaast krijgt ook Mario Balotelli goedbedoeld advies van Mancini.

"Ik hoop dat hij een club vindt die hem elke week laat spelen", geeft Mancini aan Kean als advies mee in een interview met Rai Sport. "Lukt hem dat, dan is hij één van de spelers die in beeld is om mee te gaan naar het EK. Veel hangt echter af van wat hij voor elkaar krijgt tussen nu en mei." Everton legde afgelopen zomer 32 miljoen euro neer voor de van Juventus afkomstige Kean, maar de overgang naar the Toffees is nog geen succes gebleken.

Mancini laat zich ook uit over Brescia-aanvaller Balotelli, met wie hij in het verleden samenwerkte en die na een absentie van vier jaar terugkeerde in het nationale elftal. "Mario heeft zes maanden de tijd", waarschuwt de ex-trainer van onder meer Manchester City en Internazionale. "In zo'n periode kan heel veel gebeuren. Op dit moment twijfel ik eigenlijk maar over één of twee plekken in mijn selectie, de rest hangt af van eventuele blessures. Ik kan helaas niet alle 35 spelers meenemen die ik het gun, ik heb maar plek voor 23 man."

Italië is onder Mancini uitgegroeid tot een geoliede machine, een groot verschil met zijn begintijd als bondscoach van de viervoudig wereldkampioen. "De hele sfeer was een beetje triest en het was daarom van belang om zoveel mogelijk vernieuwing door te voeren", blikt Mancini terug op de eerste maanden van zijn ambtstermijn. "We moesten spelers die zelden tot nooit in de Serie A hadden gespeeld een kans geven." Italië haalde uiteindelijk 30 punten uit 10 duels en sloot de kwalificatiecyclus van het EK maandag af met een 9-1 overwinning op Armenië.