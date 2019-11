‘Ik wil bij Barcelona afsluiten en zal niet snel shirt van andere club dragen’

Gerard Piqué speelt het grootste gedeelte van zijn loopbaan voor Barcelona en de centrumverdediger, met een contract tot medio 2022 in het Camp Nou, denkt dan ook dat hij niet meer van club wisselt. De routinier breekt daarnaast een lans voor trainer Ernesto Valverde, die met enige regelmatig wordt bekritiseerd vanwege de manier van spelen die hij voorstaat bij de Catalaanse grootmacht.

"Ik heb altijd gezegd dat ik bij Barcelona wil afsluiten", benadrukt Piqué in een interview met Mundo Deportivo. "Ik zie mijzelf niet zo snel het shirt van een andere club dragen, want ik ben al mijn hele leven een culé (supporter van Barcelona, red.). Mijn enige droom als kind was om het shirt van Barcelona te dragen. Ik ga dan ook zolang mogelijk door, en als het niet meer gaat, dan stop ik. Ik wil mijn tot 2022 lopende contract het liefst uitdienen, al heb ik ook weer geen glazen bol. Het is afgelopen op het moment dat ik het niveau van Barcelona niet meer kan bereiken."

Piqué heeft veel geleerd van trainers als Josep Guardiola en Luis Enrique en ook Valverde kan op zijn respect en medewerking rekenen. "Ik zie niet veel verschil tussen hem en Luis Enrique", vervolgt de mandekker van de Spaanse kampioen. "Mensen zullen altijd hun mening geven, terwijl ze daarnaast ook de kranten lezen. De voetbalfilosofie van Barcelona blijft altijd hetzelfde, al zal elke trainer er zijn eigen draai aan geven. We spelen nu ook veel op balbezit, dus wat betreft verschilt Valverde niet heel erg van zijn voorgangers."

De Barcelona-verdediger veroverde in 2015 voor de laatste keer de Champions League en Piqué zou in de herfst van zijn loopbaan graag nog eens de belangrijkste Europese clubprijs veroveren. "Ik weet dat de supporters graag zien dat we de Champions League weer winnen, maar ze moeten ook beseffen dat dat heel moeilijk is. Guardiola zei altijd: 'Je moet eerst kampioen worden, dat is de basis voor alle andere prijzen die je kunt winnen'. Vorig jaar verloren we in de halve finale van Liverpool, wat geen schande is, want zij laten in de Premier League zien wat voor een topelftal het is. Maar we gaan dit seizoen zeker weer voor een nieuwe kans."