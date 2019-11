Emre Can spreekt duidelijke taal en hint naar vertrek bij Juventus

Emre Can lijkt op weg naar de uitgang bij Juventus. De Duits international komt dit seizoen amper aan spelen toe onder trainer Maurizio Sarri en is door de club niet ingeschreven voor de Champions League. De middenvelder kwam tot dusver niet verder dan 150 speelminuten en met oog op het EK is verandering gewenst. Tegenover Corriere dello Sport luidt Can de noodklok en bespreekt hij zijn opties voor de komende transferperiode.

De ex-speler van Liverpool baalde stevig van het besluit van Sarri om hem niet in te schrijven voor de Champions League. Can reageerde verbijsterd in de media en gaf aan dat hij Juventus had verlaten als hij eerder van de plannen van Sarri had geweten. Dit seizoen komt hij amper aan de bak in Turijn. Hij moet het voorlopig doen met een basisplaats en drie invalbeurten. In de Italiaanse media zegt Can dat zijn situatie ‘moet veranderen’ met oog op de toekomst.

Emre Can: 'Ik ben op dit moment absoluut niet gelukkig bij Juventus'

Ondanks zijn schamel aantal speelminuten blijft bondscoach Joachim Löw het vertrouwen in hem houden. Zo kwam hij dinsdag nog negentig minuten in actie tegen Noord-Ierland (6-1). Hij beseft dat hij meer aan spelen toe moet komen als hij een plek in de EK-selectie wil afdwingen. “Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat ik niet tevreden ben met mijn situatie. Maar ik neem geen gas terug en blijf op iedere training honderd procent geven”, aldus de 25-jarige middenvelder.

“Ik probeer mijn situatie te veranderen, want geen enkele speler is gelukkig als hij niet speelt”, vervolgt Can, die een vertrek in de winter niet uit wil sluiten. “Dit is mijn situatie in Turijn en ik moet na gaan denken wat het beste voor me is in de winter. Ik zie mezelf nog in Turijn, maar de situatie moet veranderen.” Zijn contract in Italië loopt door tot de zomer van 2022.