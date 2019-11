‘Koeman kiest met trainingskamp richting EK voor bekend terrein'

Het programma van het Nederlands elftal op weg naar het EK van volgend jaar krijgt steeds meer vorm. Woensdag meldde Sport dat Spanje in maart op bezoek gaat in de Johan Cruijff ArenA en dat nieuws wordt donderdag bevestigd door De Telegraaf. De ochtendkrant weet ook de locatie van het trainingskamp ter voorbereiding op EURO 2020 te melden.

Koeman zal in mei zijn definitieve selectie bekendmaken voor het Europese eindtoernooi. Ter voorbereiding op de eindronde is het de bedoeling dat de Oranje-selectie een trainingskamp belegt in het Portugese Lagos. Dat is bekend terrein voor de selectie van Koeman, want eerder dit jaar was Lagos de plaats waar Nederand zich voorbereidde op de finaleronde van de Nations League.

In the Zone | Myron Boadu: 'Het mooiste wat er is om je debuut te maken'

De Portugese badplaats is in het verleden vaker bezocht door het Nederlands elftal. Ter voorbereiding op het WK van 2014 trainde de selectie van toenmalig bondscoach Louis van Gaal in Lagos. Ook in 2016 reisde de Oranje-selectie af naar Lagos. Dick Advocaat was destijds net aangesteld als bondscoach als opvolger van Danny Blind. Omdat hij nog een klus te klaren had bij Fenerbahçe nam assistent Fred Grim de honneurs waar tijdens de stage in Portugal.

De KNVB hoopt het programma op weg naar het EK zo snel mogelijk af te ronden. De bond wil binnenkort de oefenwedstrijd tegen Spanje aankondigen en in maart staat nog een oefenduel op het programma, al is de tegenstander nog onbekend. Koeman zei na de wedstrijd tegen Estland (5-0) dat het oefenprogramma zo goed als rond is, maar dat de contracten nog getekend moeten worden. Het EK van volgend jaar start op 12 juni en de finale wordt gespeeld op 12 juli.