‘Barcelona heeft vijftien dagen om te profiteren van clausule van 111 miljoen’

Zowel de Spaanse als Italiaanse media houden steeds meer rekening met een zomertransfer van Lautaro Martínez naar Barcelona. De spits van Internazionale heeft volgens de Corriere dello Sport een speciale transferclausule in zijn contract, waarmee hij tijdelijk voor een gelimiteerd bedrag kan vertrekken.

In de maand juli is Martínez volgens de Italiaanse krant gedurende een periode van vijftien dagen voor een bedrag van 111 miljoen euro op te halen. Om welke dagen in juli het precies gaat, is niet bekend. Daardoor heeft Barcelona een halve maand de tijd om zijn gewenste nieuwe nummer negen binnen binnen te halen, die op de lange termijn de opvolger van de 32-jarige Luis Suárez moet worden.

De 22-jarige Argentijn zou de clubleiding van Barcelona gedurende afgelopen interlandperiode definitief hebben overtuigd. Martínez viel met name tegen Brazilië (0-1 winst) op door zijn goede samenwerking met Lionel Messi, de superster van Barça. Mede door zijn uitstekende relatie met Messi zou Martínez de belangrijkste kandidaat zijn om komende zomer de Catalaanse aanval te komen versterken.

Martínez is bezig aan zijn tweede seizoen bij Internazionale, dat hem in 2018 voor 25 miljoen euro overnam van het Argentijnse Racing Club. De Zuid-Amerikaan, die nog tot medio 2023 vastligt in het Giuseppe Meazza, scoorde vorig seizoen 6 keer in 27 Serie A-optredens. In de huidige jaargang staat de teller van de aanvaller op vijf treffers in twaalf competitieduels.