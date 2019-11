Kleinerende video van Mourinho gaat viraal: ‘Het miste klasse en was arrogant’

De aanstelling van José Mourinho als nieuwe manager van Tottenham Hotspur heeft veel losgemaakt in Engeland. De flamboyante Portugees zit zaterdagmiddag tijdens het uitduel met stadsgenoot annex rivaal West Ham United voor het eerst op de bank bij the Spurs en de eerstgenoemde club heeft woensdag met een inmiddels verwijderde video op Twitter flink wat olie op het vuur gegooid.

Kort nadat bekend werd dat Mourinho bij Tottenham Hotspur de opvolger is van de dinsdag ontslagen Mauricio Pochettino, verspreidde West Ham United een video via het officiële Twitter-account van de club. The Hammers haalden een provocerende uitspraak van Mourinho uit 2014 aan, waarin de Portugese trainer zei dat 'West Ham United voetbal uit de negentiende eeuw speelde'.

Here’s the video the club put up (in case you missed it) before bottling it and deleting the tweet. pic.twitter.com/zepYcR269C — Hammers Chat (@hammers_chat) November 20, 2019

Daarna volgden beelden van een aantal wedstrijden van West Ham United tegen teams van Mourinho, met meest recentelijk de 3-1 overwinning die de club vorig seizoen boekte op het Manchester United van destijds nog Mourinho. De video leidde vrijwel onmiddellijk tot veel kritiek op Twitter, voornamelijk afkomstig vanuit de eigen fanbase, en werd vervolgens vrij snel weer verwijderd van het sociale medium.

Dan Silver, journalist van de kwaliteitskrant The Telegraph, is eveneens kritisch op de actie van West Ham United en citeert op Twitter een passage uit de fanblog Oh West Ham We Love You: 'De video miste klasse en intelligentie en was vooral arrogant. Woorden die het management en bestuur van de club op dit moment perfect definiëren.' West Ham United verkeert momenteel in sportief zwaar weer: de laatste zes competitiewedstrijden leverden slechts twee punten op, waardoor de formatie van manager Manuel Pellegrini in de Premier League is afgezakt naar een zorgwekkende zestiende plaats.