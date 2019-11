Sneijder: ‘Ik had dan in hetzelfde rijtje als Messi en Ronaldo gestaan’

Wesley Sneijder zwaaide in augustus van dit jaar officieel af als profvoetballer. De geboren Utrechter speelde als middenvelder voor Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice en Al-Gharafa en groeide met 134 interlands uit tot recordinternational van het Nederlands elftal. Zijn hoogtepunt beleefde Sneijder in het seizoen 2009/2010, toen hij met Inter de treble veroverde en met Oranje de WK-finale haalde. De Ballon d'Or won Sneijder niet, maar daar ligt hij naar eigen zeggen geen moment wakker van.

Sneijder is woensdagavond bij FOX Sports te gast in het programma De Jaren van Perez en blikt daarin met oud-collega en analist Kenneth Perez terug op zijn roemruchte carrière. Perez merkt op dat Sneijder 'nooit in het rijtje met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo werd geplaatst, terwijl hij daarvoor wel de kwaliteiten had'. "Ik moet eerlijk zijn naar mezelf toe en dat ben ik ook: als ik er honderd procent voor had geleefd, dan had ik ook in dat rijtje gestaan. Dat weet ik", repliceert Sneijder overtuigd.

Sneijder eindigde bij de Ballon d'Or-verkiezing van 2010 uiteindelijk als vierde, achter Xavi, Andrés Iniesta en Messi. De recordinternational van Oranje heeft er naar eigen zeggen geen spijt van dat hij niet voor een langere periode tot de beste voetballers ter wereld kon worden gerekend. "Ik wilde het niet en daar heb ik ook geen spijt van. Het is niet dat ik het niet op kón brengen: ik wilde het gewoon niet. Ik heb genoten van mijn carrière op beide vlakken. Ik heb buiten het voetbal genoten, ik heb op het veld genoten. Ik heb alle prijzen gewonnen die je kon winnen, dus ik heb er geen seconde spijt van."

Individuele erkenning was voor Sneijder als voetballer sowieso niet zaligmakend, stelt hij. "Ik ben een teamspeler en vind het mooi om succesvol te zijn met z'n allen. We zijn bijna tien jaar verder en mensen komen nog steeds naar met toe om te zeggen dat ik in 2010 de Gouden Bal had moeten winnen. Ze vragen of ik het daar niet moeilijk mee heb. Ik zeg dan: 'Jongens, ik won de Champions League. Dat is voor mij véél mooier dan een individuele prijs.' Natuurlijk is dat een bekroning, maar het feit dat iedereen het al zegt, zegt voor mij al genoeg. Ik vind het veel mooier dat ik met die Cup met de Grote Oren heb gestaan."