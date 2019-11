Weggestuurde Spaanse bondscoach: ‘Ik heb een schoon geweten’

Robert Moreno heeft voor het eerst gereageerd op zijn gedwongen vertrek als bondscoach van Spanje. De oefenmeester moest onlangs plaatsmaken voor Luis Enrique, die na zijn plotselinge vertrek in juni terugkeerde als keuzeheer van La Roja. Moreno laat in zijn statement weten teleurgesteld te zijn, maar trapt niet na richting Luis Enrique.

Luis Enrique trad af als bondscoach vanwege zijn ernstig zieke dochtertje, dat in augustus overleed aan de gevolgen van botkanker. Na een periode van rouw maakte de oud-voetballer van Barcelona onlangs bekend aan de Spaanse voetbalbond graag terug te willen keren in zijn functie als bondscoach. Moreno werd daarover echter niet geïnformeerd en hoorde het maandag pas vlak voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië (5-0 winst).

Moreno werkte jarenlang als rechterhand van Luis Enrique, maar keert niet terug in die rol en neemt afscheid bij de Spaanse voetbalbond. "Na alles wat er de laatste dagen is gebeurd en na het akkoord dat ik dinsdag met de Spaanse bond bereikte over mijn vertrek, vind ik het nodig om met een statement te komen om iedereen te bedanken voor de steun die ik de laatste maanden heb gehad én om afscheid te nemen van de positie van bondscoach", zo luidt Moreno's statement, gepubliceerd door Marca.

In maart kwam Moreno tegen Malta (0-2 winst) voor het eerst voor de groep te staan, toen bleek dat Luis Enrique er niet bij kon zijn door familieomstandigheden. "Na de extreme situatie die we meemaakten op Malta, kwam ik ineens voor de groep te staan. De taak om ons te kwalificeren voor het EK werd mij toevertrouwd en die taak hebben we overtuigend volbracht. Toch had ik natuurlijk gehoopt dat deze situatie nooit was ontstaan."

Moreno voelt er niets voor om na te trappen. "Ik wil het niet hebben over mijn laatste uren als bondscoach en ook niet over wat er de laatste dagen allemaal is gebeurd. Dat zou er alleen maar voor zorgen dat er een stroom aan reacties en oordelen zou komen naar allerlei betrokkenen. Dat ga ik niet veroorzaken, dat heeft geen zin. Ik heb een schoon geweten. Ik ben en blijf een man van mijn woord en het is voor mij dan ook geen probleem terug te treden nu Luis Enrique besloten heeft om terug te keren, zelfs niet nu dit betekent dat ik vertrek."

Met pijn in zijn hart neemt Moreno afscheid van de Spaanse ploeg. "Ik wens Luis Enrique alle succes, want als hij succesvol is zorgt dat ervoor dat heel het land blij is. Ik wil ook benadrukken dat ik dit nooit had kunnen bewerkstelligen zonder Luis Enrique en mijn staf. Ik verlies niet alleen een staf, ik laat ook vrienden achter. En bovenal mensen die nooit de waardering krijgen die ze verdienen. Ik heb affectie gevoeld van het Spaanse volk en daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. Ik wil alle mensen die zomaar op mij afstapten om me op te vrolijken en te feliciteren met de EK-kwalificatie bedanken. Ik draag jullie voor altijd in mijn hart."