UEFA dreigt met sancties vanwege herhaling in Johan Cruijff ArenA

Nederland sloot zijn EK-kwalificatiereeks dinsdagavond succesvol af tegen Estland met een 5-0 overwinning, maar voor de KNVB krijgt de wedstrijd mogelijk nog een staartje. De UEFA laat op zijn officiële website weten dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het gebruik van het grote tv-scherm in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens de Europese voetbalbond is het scherm op een ongeoorloofde manier gebruikt tijdens het duel. Zo zouden wedstrijdbeelden herhaald zijn, hetgeen in strijd is met artikel 42 van de UEFA veiligheids- en beveiligingsvoorschriften. De Ethische Commissie van de voetbalbond spreekt zich op 12 december uit over de zaak. Het is onduidelijk om welke beelden het precies gaat.

Het Nederlands elftal had dinsdag geen kind aan Estland. Grote man aan de kant van Oranje was aanvoerder Georginio Wijnaldum, die drie doelpunten voor zijn rekening nam. Nathan Aké en debutant Myron Boadu maakten de andere treffers. Calvin Stengs, die net als Boadu zijn debuut voor Oranje maakte, viel op met twee assists.