‘Koeman hoefde dat niet te doen, want ik zie de klasse van Frenkie zelf ook’

Kevin Strootman was jarenlang een vaste waarde bij het Nederlands elftal, maar de middenvelder moet tegenwoordig genoegen nemen met een rol op het tweede plan. Dinsdag kreeg hij als invaller met een assist op debutant Myron Boadu weer eens de kans om zijn waarde te laten zien en Strootman is blij dat hij weer wat minuten heeft gemaakt. Hij moet echter ook beamen dat het niveau van Oranje in het afgelopen jaar behoorlijk omhoog gegaan is.

“Misschien raar dat ik het zeg, want ik stond vóór deze bondscoach zelf op het veld en nu niet, maar momenteel is de kwaliteit ook gewoon hoger. Zo zijn de feiten nu eenmaal. We kunnen nu battelen met landen zoals Frankrijk en Duitsland, dat was destijds onmogelijk”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Ik denk dat dit komt door de kwaliteit, maar ook omdat we veelal in dezelfde samenstelling spelen.”

Strootman heeft gemerkt dat zijn rol in de afgelopen periode ‘totaal veranderd is’: “Twee jaar geleden wist ik dat ik altijd zou spelen, al trainde ik niet, dan nóg stond ik erin.” Boos wordt hij hier echter niet door: “Ik ben blij deel uit te maken van deze groep. Ik wil aanhaken, het team helpen zich voor te bereiden op de wedstrijden en als de bondscoach me nodig heeft, ben ik er klaar voor. Ik ga niet zeuren.”

Bondscoach Ronald Koeman speelt hier door zijn aanpak een grote rol in. De keuzeheer vloog na de doorbraak van Frenkie de Jong persoonlijk naar Rome om Strootman te vertellen dat zijn rol zou veranderen: “Hij hoefde dat niet te doen, want ik zie de klasse van Frenkie natuurlijk zelf ook wel. Maar dat hij toch wilde komen, zegt heel veel. Alleen vertrok ik op dat moment naar Marseille en liepen we elkaar mis.” Koeman bleef Strootman vorig jaar ook selecteren toen hij een tijd niet speelde bij zijn club Olympique Marseille: “Dat zijn dingen die ik ook niet vergeet, hè. Ik wil hem terugbetalen voor dat vertrouwen, door het team te helpen en goed te trainen.”