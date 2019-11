Van Persie legt standpunt over Feyenoord uit en haalt naar uit ‘tuig’

Robin van Persie nam afgelopen seizoen bij Feyenoord afscheid als profvoetballer en de oud-aanvaller kijkt nu louter als supporter naar de verrichtingen van de Rotterdamse club. Publiekelijk een mening ventileren doet hij liever niet. Daarnaast spreekt Van Persie zijn afschuw uit over het incident rondom Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira, die zondag tegen racistisch werd bejegend door een deel van de aanhang van FC Den Bosch.

"Ik kijk nu als fan", vertelt Van Persie in gesprek met RTV Rijnmond. "Alle wedstrijden die ik ben geweest hebben ze gewonnen. Hoewel, tegen Young Boys werd het gelijk in de Europa League. Maar ik hoop dat ze leuk voetbal spelen en winnen. Ik ga niet op de stoel van de trainer zitten. Weet je wat het is, Feyenoord is mijn club. Het is niet mijn rol om ze te beoordelen en dat kan ik ook niet. Ik heb vier wedstrijden gezien en twee trainingen. Als Dick (Advocaat red.) of Cor (Pot red.) mij om mijn mening vragen, dan geef ik die, ook als een speler dat vraagt. Ik ben Dick nog tegengekomen een paar weken geleden. Ik vind het echter chiquer om dat binnenskamers te houden. Er moeten geen quotes van mij over hen opduiken."

'Ik wil eerst een contract bij Feyenoord verdienen, daarna komt de muziek'

Als analist van BT Sport zal Van Persie weleens kritisch moeten zijn op managers en spelers, maar dat is volgens hem geen enkel probleem. "Als iets een negatievere klank heeft, dan leg ik ook uit waarom dat zo is. Laatst gaf ik mijn mening over de coach van Arsenal (Unai Emery, red.) op basis van de buitenkant, want ik zie hem niet trainen. Dan vind ik dat hij zichzelf te veel aanpast aan de tegenstander. Dan leg ik uit hoe het ook anders kan. Het is niet direct positief, maar ik leg wel heel goed uit waarom ik dat vind. Zonder hem te beschadigen, dat is niet mijn intentie. Ik wil niemand beschadigen, maar het hoort bij mijn rol om kritisch te zijn."

Van Persie laat aan duidelijk niets te wensen over als de rel rond Mendes Moreira ter sprake komt. "Ik vind het schandalig dat dit gebeurt in de wereld", foetert de topscorer aller tijden van Oranje. "Ik ben opgegroeid in Rotterdam-Oost met Turkse en Marokkaanse jongens. Dat soort tuig dat dit doet, moet je keihard aanpakken. Hugo Borst had er in Pauw een heel sterk verhaal over. Het is tijd dat er heel snel een voetbalwet komt zoals in Engeland. Jongens die zich misdragen moeten zich op een wedstrijddag aan de andere kant van de stad melden. Het is niet moeilijk, ik snap niet dat mensen het daar niet mee eens kunnen zijn."