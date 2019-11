Kluivert: ‘De komst van Neymar zou zijn ontwikkeling afremmen’

Neymar was in het verleden een grote ster bij Barcelona en de club ondernam afgelopen zomer een aantal pogingen om de Braziliaan terug te halen van Paris Saint-Germain. Patrick Kluivert, hoofd jeugdopleiding bij de Catalaanse grootmacht, denkt echter dat zijn werkgever er goed over na moet denken of een rentree van Neymar wel de best mogelijke volgende stap is.

De oud-spits geeft in gesprek met RAC1 aan niet te weten of het inderdaad van een transfer zal komen: “Je weet het nooit, maar zoals je hebt kunnen zien is het niet eenvoudig om Neymar op te pikken. Daar zijn twee redenen voor: Qatar (PSG is in Qatarese handen, red.) en ook het feit dat de komst van Neymar ten koste zou kunnen gaan van spelers die nu al bij de club zitten.”

“Dit is een beslissing die intern genomen zal moeten worden. Als je erin slaagt om hem binnen te halen, heb je een geweldige speler. Maar je remt dan ook de ontwikkeling van Ansu Fati, die op dezelfde positie speelt, af. Of die van andere spelers. Wat willen we doen? Die vraag moeten we onszelf stellen. Willen we Neymar, willen we dat jonge spelers de kans krijgen om door te breken of willen we allebei?”

De zeventienjarige Fati beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het Camp Nou en kwam vooralsnog tien keer in actie namens de hoofdmacht van Barcelona. Volgens geruchten die eerder deze week opdoken had het echter weinig gescheeld of de jonge aanvaller was afgelopen zomer vertrokken. Fati stond destijds in de concrete belangstelling van Sevilla en West Ham United en overwoog een transfer. Door zijn overheveling naar de hoofdmacht en zijn nieuwe, tot medio 2022 doorlopende contract, lijkt een vertrek voorlopig echter uitgesloten.