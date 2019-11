‘Tottenham Hotspur dacht bij opvolging Pochettino niet gelijk aan Mourinho’

Niet José Mourinho, maar Leicester City-manager Brendan Rodgers was de eerste kandidaat om Mauricio Pochettino op te volgen als manager van Tottenham Hotspur, zo weet de Daily Mail woensdag te onthullen. The Spurs dachten ook even aan Julian Nagelsmann, sinds afgelopen zomer de eindverantwoordelijke bij RB Leipzig. Voorzitter Daniel Levy besloot uiteindelijk om in zee te gaan met Mourinho, die een contract tot medio 2023 kreeg voorgelegd.

Bovengenoemde Engelse krant schrijft verder dat Tottenham al een maand bezig was met de opvolging van Pochettino, die naar verluidt weigerde om zelf op te stappen bij de Londense club, ondanks de tegenvallende resultaten van dit seizoen. Levy besloot uiteindelijk om de Argentijnse manager dinsdagavond uit zijn functie te zetten, met Mourinho als diens opvolger. De gesprekken met de nieuwbakken manager zouden al in oktober zijn begonnen.

Mourinho werd in december vorig jaar ontslagen door Manchester United en zat sindsdien zonder werkgever. De ex-trainer van onder meer Chelsea en Real Madrid wilde echter graag terugkeren in de Premier League en sloeg daardoor enkele andere lucratieve aanbiedingen af. Volgens de Daily Mail werd door Tottenham vorige week al een akkoord bereikt met Mourinho, toen Pochettino nog werkzaam was in Noord-Londen.

Rodgers kreeg in februari een aanstelling bij Leicester, dat vriend en vijand verrast met de tweede plaats in de Premier League. Tottenham kreeg echter van the Foxes te horen dat het tussentijds weghalen van de Noord-Ierse manager geen optie was. Over Nagelsmann waren naar verluidt te veel twijfels bij de Tottenham-leiding, daar de 32-jarige coach pas enkele maanden in dienst is van Leipzig en het niet aannemelijk leek dat hij nu alweer van club zou wisselen.