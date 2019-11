‘Arsenal kijkt nu naar hem en denkt: ‘Zou dat kunnen? Kunnen we dat doen?’’

Mauricio Pochettino werd dinsdag de laan uitgestuurd door Tottenham Hotspur, dat niet lang nodig had om José Mourinho aan te stellen als opvolger. De Argentijnse oefenmeester hoeft mogelijk echter niet lang zonder club te zitten, aangezien hij in de afgelopen maanden werd genoemd bij onder meer Bayern München en Real Madrid. Harry Redknapp sluit bovendien niet uit dat Pochettino in de toekomst elders in de Premier League aan de slag zal gaan.

“Nu Pochettino weg is bij Tottenham, zullen een of twee Premier League-managers vanochtend wakker geworden zijn met de gedachte: ‘Oh God, dit is niet echt prettig’”, begint Redknapp, in het verleden trainer van onder meer West Ham United, Portsmouth en Tottenham, bij talkSPORT. “En er zullen ook een paar voorzitters zijn die nu na zitten te denken of ze hem aan kunnen trekken, hij zou een geweldige aanwinst zijn.”

Henry: 'Geef Emery de tijd om met Arsenal de Champions League te bereiken'

“Er zijn clubs in Londen die het heel moeilijk hebben. Waarom zou hij niet naar Arsenal kunnen gaan als hij dat zou willen? Denk je dat de fans hem niet graag aan boord zouden willen hebben?”, verwijst Redknapp naar de rivaliteit tussen the Spurs en the Gunners, waar Unai Emery momenteel de scepter zwaait. “Als je daarheen gaat en je begint wedstrijden te winnen, zouden ze zelfs Saddam Hoessein verwelkomd hebben toen hij nog leefde.”

“Dat kan de fans niets schelen! Als je elke week wint, zingen: ‘Er is maar één Saddam.’ Het gebeurt in het voetbal, Sol Campbell ging van Tottenham naar Arsenal, George Graham deed het, Terry Neill deed het, zelfs Pat Jennings, een van onze beste keepers ooit. Het kan gebeuren, zolang je de kwaliteiten voor de baan hebt. Ik zou denken dat Arsenal nu naar Pochettino kijkt en denkt: ‘Zou dat kunnen? Kunnen we dat doen?’”