‘Ajax-opponent Lille wordt slachtoffer van aanstelling José Mourinho’

José Mourinho is de nieuwe manager van Tottenham Hotspur en de opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino is druk bezig met de samenstelling van zijn technische staf. Mourinho heeft volgens The Telegraph landgenoot João Sacramento aangesteld als assistent-manager van the Spurs. Laatstgenoemde is afkomstig van Lille OSC, opponent van Ajax in de groepsfase van de Champions League op 27 november.

Sacramento werkte sinds januari 2017 voor Lille, waar Christophe Galtier de scepter zwaait als hoofdtrainer. Het duo loodste de Frans club afgelopen seizoen naar de tweede plaats in Ligue 1, waardoor een ticket voor het miljardenbal in de wacht werd gesleept. De beoogde nieuwe rechterhand van Mourinho was daarvoor als assistent van Leonardo Jardim werkzaam bij AS Monaco en had korte dienstverbanden bij de voetbalbond van Wales en Cardiff City.

De beste quotes van José Mourinho als trainer van Manchester United

Naast Sacramento maakt ook keeperstrainer Nuno Santos de overstap van Lille naar Tottenham. Daarnaast gaan fitnesscoach Carlos Lalín, analist Giovanni Cerra en scout Ricardo Formoshino met Mourinho mee richting Noord-Londen. Rui Faria, die de nieuwe manager van de Londense club bij verschillende clubs bijstond als assistent, is verbonden aan Al-Duhail SC en derhalve momenteel niet beschikbaar.

Tottenham krijgt een geheel nieuwe trainersstaf met de aanstelling van Mourinho, daar alle leden van de technische staf Pochettino volgen naar de uitgang van het Tottenham Hotspur Stadium. Assistenten Jesús Pérez en Miguel D'Agostino en keeperstrainer Antoni Jiménez kregen van voorzitter Daniel Levy ook te horen dat ze zijn ontslagen bij de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen.