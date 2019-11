‘Ontevreden Kevin Hofland twijfelt over toekomst bij Fortuna Sittard’

Kevin Hofland is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden bij Fortuna Sittard. De Limburger meldt woensdag op basis van goed ingevoerde bronnen rondom de club dat de assistent van hoofdtrainer Sjors Uljee twijfelt over zijn toekomst bij de club. Hofland zou ontevreden zijn over een aantal zaken en daarnaast weinig mogelijkheden zien om door te groeien.

Hofland is naar verluidt onder meer niet te spreken over de trainingsfaciliteiten bij zijn werkgever. Fortuna traint op accommodaties van een aantal amateurclubs in de regio en de voormalige Oranje-international zou dit graag anders zien. De assistent, van wie wordt gezegd dat hij achter de schermen eigenlijk de touwtjes in handen heeft, zou daarnaast niet tevreden zijn over de samenwerking met technisch manager Sjoerd Ars.

Hofland vindt dat hij te weinig inspraak heeft in de transferactiviteiten van zijn club, die in opdracht van clubeigenaar Isitan Gün worden geregeld door Ars. Een aantal tips van Hofland werd afgelopen zomer door Ars genegeerd, wat de relatie tussen het duo geen goed heeft gedaan. De twee zouden, mede doordat Ars slechts parttime in dienst is, maar weinig contact met elkaar hebben.

Hofland laat in een reactie aan de regionale krant weten dat de berichten over een vertrek nog wat voorbarig zijn: “Natuurlijk zijn we niet altijd even content, bijvoorbeeld met de situatie rond de velden. En Ars spreek ik niet vaak, alleen op maandag en vrijdag. Wat de toekomst betreft, ik heb nog een contract voor 2,5 jaar en heb er nog met niemand over het volgend seizoen gesproken. Die evaluatie zal in de winterstop volgen”, laat hij weten. Ars geeft aan dat er inderdaad weleens discussies zijn: “Maar niet meer dan normaal. Je kunt het ook niet altijd met elkaar eens zijn.”