PSV’ers verwelkomen ploeggenoot na 4 maanden afwezigheid op trainingsveld

Sam Lammers heeft woensdagochtend voor het eerst sinds hij een zware knieblessure opliep weer op het trainingsveld gestaan, zo meldt Voetbal International. De aanvaller raakte aan het begin van het seizoen geblesseerd in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en kwam sindsdien niet meer in actie voor de Eindhovenaren.

Vier maanden later is Lammers zo ver hersteld dat hij weer wat individuele oefeningen op het veld kon afwerken. Zijn rentree kwam hem op een applaus van zijn medespelers te staan. De hoop bij PSV is dat de aanvaller in de winterstop weer aan kan sluiten bij de hoofdmacht voor het trainingskamp dat in Qatar wordt belegd.

Trainer Mark van Bommel kon de afgelopen weken eveneens geen beroep doen op sterspelers Donyell Malen en Steven Bergwijn, maar het duo is weer zo goed als hersteld. De twee aanvallers deden woensdag volop mee aan de training. Ook middenvelder Jorrit Hendrix is naar alle waarschijnlijkheid weer inzetbaar.

PSV hervat de competitie na de interlandonderbreking zaterdagavond in eigen huis tegen sc Heerenveen. Volgende week donderdag staat in de Europa League de uitwedstrijd tegen Sporting Portugal op het programma. De Eindhovenaren wisten in de afgelopen zes wedstrijden geen enkele overwinning te boeken en zullen zo snel mogelijk een einde willen maken aan deze serie.