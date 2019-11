Ajax gaat ‘onbevredigende’ uitspraak van UEFA aanvechten bij CAS

Ajax stapt naar het international sporttribunaal CAS, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De Amsterdammers zijn het niet eens met de uitspraken van de UEFA, die onder meer hebben geleid tot het verbod voor uitsupporters tijdens de wedstrijd tegen Chelsea op Stamford Bridge (4-4). Ajax vecht een pakket van meerdere straffen nu aan bij het hoogste rechtsorgaan in de sport.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Chelsea had Ajax al beroep aangetekend bij de UEFA tegen een pakket van meerdere straffen. De Amsterdammers hadden een voorwaardelijke straf, die na incidenten rond de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3 zege) werd omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Daardoor waren Ajax-supporters begin november niet welkom op Stamford Bridge voor het Champions League-duel met Chelsea.

Bovenop dat verbod heeft Ajax een nieuwe voorwaardelijke straf gekregen, met de looptijd van een jaar. Indien het binnen dat tijdsbestek opnieuw misgaat, wacht voor de Amsterdammers een nieuwe Europese uitwedstrijd zonder meegereisde aanhang. Daar bovenop werden nog twee geldboetes uitgedeeld en dat pakket van verschillende straffen heeft Ajax doen besluiten om naar het CAS te stappen.

Ajax had al bij de UEFA een hoger beroep aangetekend tegen het pakket van verschillende straffen, maar dat werd afgewezen door de Europese voetbalbond. Men kon zich niet vinden in de motivering voor de straffen naar aanleiding van de uitwedstrijd tegen Valencia. De UEFA besloot echter om de straffen te laten staan, wat Ajax in een statement al ‘onbevredigend’ noemde.