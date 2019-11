‘Sterker nog: ik heb Moreira ook uitgefloten toen hij voor ons vak stond’

Veel fans van FC Den Bosch balen van de wijze waarop zij nu worden neergezet in de media. Nadat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendeis Moreira afgelopen zondag racistisch werd bejegend door enkele fans, is er veel kritiek op de aanhang van Den Bosch. Veel supporters voelen zich weggezet als racist. "We worden afgeschilderd als beesten", zo klinkt het in het Algemeen Dagblad.

"Ik heb ook kraaiengeluiden gemaakt. Hraa, hraa, hraa. Dat gebeurt al zo lang. We doen het bij iedereen, zoals ze in andere stadions fluiten om de linksbuiten van de tegenstander te intimideren", vertelt fan Corné. "Het heeft niks met de kleur van een speler te maken. Ik ben fel tegen racisme." Hij is van mening dat de mensen die racistische uitlatingen gedaan hebben, keihard moeten worden gestraft.

"En ik vertrouw er op dat dat ook gebeurt. De reactie die de club in eerste instantie gaf was een grote fout. Maar wat er nu gebeurt, is dat we allemaal over één kam worden geschoren. Als je voor Den Bosch bent, ben je automatisch ook een racist. Dat is niet eerlijk", meent Corné, die aangeeft dat weinig mensen in het bewuste vak begrepen wat er precies gaande was tijdens de wedstrijd.

"Tijdens de wedstrijd had 98 procent van ons vak geen idee wat er precies speelde, ook doordat de stadionspeaker verklaarde dat het om een misverstand ging. Sterker nog: ik heb Moreira ook uitgefloten toen hij voor ons vak stond te juichen. Pas na de wedstrijd besefte ik wat er echt gebeurd was. Dat is vreselijk. Als ik geweten had wat er gebeurd is, had ik dat nooit gedaan."