Kraay verklaart ‘grote meneer’ de liefde: ‘Kunnen we hem adopteren?’

Georginio Wijnaldum krijgt alom lof voor zijn woorden inzake het racisme-incident van Ahmad Mendes Moreira. De aanvaller van Excelsior werd tijdens het duel met FC Den Bosch geconfronteerd met racisme, iets waar de middenvelder voor en na het duel met Estland schande van sprak. Het optreden van Wijnaldum kan op complimenten rekenen van Sjoerd Mossou en Hans Kraay junior.

"Wijnaldum nam zo krachtig stelling tegen racisme, zo compleet geloofwaardig ook, dat haast elke andere reactie erbij verbleekte", schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Hier sprak een jongen van 29 recht uit zijn hart, recht uit zijn ziel. Blijkbaar hadden we dat nodig: een voorbeeldvoetballer van Surinaamse afkomst, een rolmodel zo sterk en authentiek dat je meteen de neiging kreeg op te staan en heel hard te applaudisseren."

Wijnaldum: 'Zwaar aangedaan door racisme en Hitlergroet in Den Bosch'

Ook Kraay junior heeft genoten van onder meer de persconferentie van Wijnaldum in aanloop naar het duel met Estland. "Dit was de allerbeste persconferentie die ik ooit bij het Nederlands elftal heb gezien. Ik heb nog nooit een beschaafde en bescheiden jongen zó ingetogen, dominant en duidelijk zijn mening horen geven. En niet een beetje halfbakken: het moet afgelopen zijn. Nee: het móét afgelopen zijn en daar moeten wij zelf aan meedoen."

"Ik heb zelden zo'n grote meneer zien praten", vervolgt de analist zijn verhaal bij FOX Sports. "Wijnaldum verdiende een 7,5 (voor zijn optreden tegen Estland, red.), maar we geven hem een 9, omdat hij twee dagen de beste was. Wat een heerlijke jongen is dat zeg. Kunnen we hem adopteren? Wat een schat van een jongen", besluit de oud-voetballer.