‘Kleine pitbull’ imponeert bij Oranje: ‘Zelfs tegen Estland doet hij moeite’

Marcel Peeper heeft genoten van het Nederlands elftal tijdens de met 5-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Estland. De formatie van Ronald Koeman kende weinig tegenstand en kon na de flinke zege een feestje vieren, mede dankzij een hattrick van Georginio Wijnaldum. Voormalig Oranje-international Peeper geeft Luuk de Jong met een 5,5 het laagste cijfer, terwijl Wijnaldum met een 8 de beste waardering krijgt in De Telegraaf.

Peeper vindt het terecht dat Wijnaldum werd benoemd tot aanvoerder. "Zelfs tegen Estland doet hij moeite om er wat moois van te maken. Hij denkt altijd aanvallend en tegelijkertijd blijft hij op het middenveld een kleine pitbull", aldus Peeper in de krant. De oud-prof vreest tegelijkertijd voor het plekje van Davy Pröpper. "Hij sprong er niet uit. Davy speelde meer in dienst van Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong."

"Ik ben bang dat hij tijdens het EK straks niet in de eerste elf zit, maar tussen nummer 12 en 16 zit. Er zijn meer kandidaten voor het middenveld, Donny van de Beek niet te vergeten." Memphis Depay was volgens Peeper de beste aanvaller. "De individuele klasse kwam er weer uit. Hij blijft altijd gevaarlijk. Hij doet het ook allemaal zo makkelijk. Ja, hij wilde een beetje de show maken. Daar was het ook wel een wedstrijd voor."

De analist vond Luuk de Jong tegenvallen. "Een spits wordt afgerekend op zijn doelpunten. Zo simpel is het. Luuk had kunnen scoren met een kopbal voor rust. Als pinchhitter is hij straks wel bruikbaar", aldus Peeper, die in debutant Myron Boadu een concurrent voor De Jong ziet. "Deze man bevestigde meteen zijn talent. Hij begon goed als invaller, maakte een prima goal. Zo jong en dan al scoren in Oranje."