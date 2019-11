Stabiel doch ‘afhankelijk’ Oranje gewaarschuwd: ‘Daar ligt het probleem’

Het Nederlands elftal sloot de EK-kwalificatie dinsdagavond af met een 5-0 overwinning tegen Estland. Het duel in de Johan Cruijff ArenA werd een gemakkelijke prooi voor de ploeg van Ronald Koeman, daar de Esten weinig weerstand boden. De kranten zijn lovend over de stabiele reeks die Oranje heeft neergezet, maar kraken ook enkele kritische noten. Zo luidt de algehele conclusie dat veel spelers nog stappen moeten maken om op het EK van volgend jaar te kunnen presteren.

De Telegraaf vat de wedstrijd tegen Estland samen als 'een nuttig experiment', waarbij Koeman veel spelers een nieuwe rol gaf. Naast invaller Myron Boadu maakte ook Calvin Stengs zijn debuut voor Oranje. De krant erkent dat laatstgenoemde aanvaller van AZ niet zijn beste avond had, maar is vooral positief. "Cijferfetisjisten zullen na het eerste kwartier op basis van de statistieken tot de conclusie zijn gekomen dat het een zwak debuut was, maar schijn bedroog."

Frenkie de Jong: 'Ik snap wel dat mensen dachten: wie staat waar?

"De aanvaller leed inderdaad (te) veel balverlies, maar legde risico in zijn passing, was twee keer onbegrepen en speelde brutaal zijn deuntje mee", aldus De Telegraaf. Het Algemeen Dagblad rept over een voorspelbaar en gezapig duel. "De tegenstander is puur defensief ingesteld, terwijl bij het Nederlands elftal een handvol spelers wordt gespaard. (...) Nederland is de veel betere ploeg uiteraard, maar de frisheid en finesse ontbreken lange tijd om het defensieve Estland snel stuk te spelen."

Trouw is verheugd dat Oranje zich rap heeft weten te plaatsen voor het EK, maar stipt wel aan dat de kwaliteit omhoog kan, gezien de tegenstanders op het eindtoernooi. De krant wijst onder meer naar de finale van de Nations League, die met 1-0 werd verloren van Portugal. "Kansloos, maar je hoort er niemand meer over. Zo vreemd was het niet, Portugal kan een goede, geslepen ploeg zijn. Het was wel een teken te meer dat Oranje zó goed niet is, met doelmannen, backs, enkele middenvelders en aanvallers van nu eenmaal niet de hoogste categorie."

Myron Boadu scoort veel hoger cijfer dan ‘zwakste schakel’ Calvin Stengs

Lees artikel

NRC is lovend over de stabiele EK-kwalificatie van Oranje, maar ziet daarnaast wel een duidelijk gebrek aan creativiteit in de voorhoede. "Gebleken is dat Nederland moeite heeft om het spel te maken tegen kleinere voetballanden die zich terugtrekken. Dat kwam met name naar voren in het tweeluik met Noord-Ierland en Wit-Rusland. Het probleem ligt offensief; de creativiteit, de laatste pass naar de aanvallers, de afhankelijkheid van frontman Depay."

Net als de andere kranten besteedt de Volkskrant vooral aandacht aan de strijd van de internationals tegen racisme. De wedstrijd was volgens het dagblad 'af en toe een spetterend niemendalletje, alsmede een politiek statement op voetbalschoenen'. "Vooral om dat laatste is het toch een gedenkwaardige avond in Amsterdam", doelt men op de viering van de eerste goal, waarbij Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong met een gezamenlijk gebaar opstonden tegen racisme.

"Net vijf minuten zijn gespeeld in de Johan Cruijff Arena als Georginio Wijnaldum scoort, naar de zijlijn rent en zijn linkerhand om de rechterhand van de meegespurte Frenkie de Jong vouwt, terwijl zijn donkere vinger naar de witte huid van De Jong wijst. Twee armen naast elkaar, in elkaar gehaakt. Bloedbroeders. Vrienden. Middenvelders. Mannen, samen op jacht naar succes. Ongeacht kleur, geloof of wat dan ook."