Aaron Ramsey grijpt hoofdrol bij spectaculaire ontknoping in Groep E

Wales heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor het EK van volgend jaar. Het elftal van bondscoach Ryan Giggs stelde het EK-ticket dinsdagavond in het eigen Cardiff City Stadium veilig in het onderlinge duel met Hongarije (2-0), dat de wedstrijd nog was begonnen als nummer twee van Groep E.

In theorie maakten liefst drie landen in Groep E vanavond nog kans om in het kielzog van groepswinnaar Kroatië kwalificatie voor het EK af te dwingen. Wales en Hongarije hadden alles nog in eigen hand, terwijl Slowakije zelfs moest winnen van Azerbeidzjan en vervolgens moest hopen op een gelijkspel tussen de twee eerstgenoemde landen. De Slowaken wonnen zelf in eigen land met 2-0 van Azerbeidzjan, maar de remise tussen Wales en Hongarije kwam er uiteindelijk niet.

Aaron Ramsey groeide met twee doelpunten uit tot de held van de Welshmen. Zijn eerste doelpunt maakte de middenvelder van Juventus na precies een kwartier voetballen. Ramsey werd op schitterende wijze bediend door Gareth Bale, waarna hij van dichtbij raak kopte: 1-0. De bevrijdende 2-0 viel vrijwel onmiddellijk na rust en kwam opnieuw op naam van Ramsey, die ditmaal vrij kon inschieten na een assist van Kieffer Moore.