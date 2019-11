België werkt snelle achterstand razendsnel weg tegen blunderend Cyprus

België heeft de EK-kwalificatiecyclus zonder puntverlies weten te besluiten. Cyprus kwam dinsdagavond al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar nog voor rust stelden de Rode Duivels orde op zaken. Mede door enkele opzichtige fouten aan de kant van de Cyprioten won België in het Koning Boudewijnstadion uiteindelijk met 6-1.

België was nog foutloos in de EK-kwalificatiecyclus en won eerder al met 0-2 van Cyprus. Toch kwamen de bezoekers verrassend op voorsprong in het Koning Boudewijnstadion, toen Nicolas Ioannou na een klein kwartier spelen optimaal presteerde van balverlies op het middenveld. Lang kon Cyprus niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later was het alweer gelijk. Christian Benteke werkte de bal al liggend op de grond op aangeven van Yannick Ferreira Carrasco over de lijn.

Nog voor rust stelden de Rode Duivels orde op zaken. Kevin De Bruyne kreeg een afgeslagen voorzet voor de voeten, maar produceerde zeker geen onhoudbare bal. Neofytos Michael slaagde er echter niet in om de inzet van de middenvelder van Manchester City te keren en moest vervolgens razendsnel nog twee keer capituleren. Carrasco bediende De Bruyne, die van binnen het strafschopgebied de verre hoek vond: 3-1. Cyprus moest voor het rustsignaal ook nog de 4-1 incasseren, toen Carrasco van dichtbij raak schoot.

Dat het al snel na rust 5-1 werd, had België te danken aan Kypros Christoforou, die een tamelijk ongevaarlijke voorzet op uiterst knullige wijze achter zijn eigen doelman werkte. Het was uiteindelijk Benteke die op aangeven van De Bruyne de eindstand op 6-1 bepaalde. België nam in de laatste twintig minuten gas terug, waardoor er in de stand geen verandering meer kwam. De Rode Duivels besluiten de EK-kwalificatiecyclus zo met dertig punten uit tien wedstrijden, zes meer dan naaste achtervolger Rusland.