Duitsland vernedert Noord-Ierland tot op het bot en is groepswinnaar

Duitsland is volgend jaar groepshoofd op het EK. Het elftal van bondscoach Joachim Löw won het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland dinsdagavond in eigen huis met 6-1 en eindigt daarmee bovenaan in Groep C, voor Nederland. Noord-Ierland kwam nog wel verrassend op voorsprong in de Commerzbank-Arena, maar mede door een hattrick van uitblinker Serge Gnabry liep Duitsland uiteindelijk uit naar een dikke zege.

Duitsland wist dat het de groepswinst met een overwinning definitief zou veiligstellen, maar die Mannschaft beleefde een valse start in Frankfurt. Michael Smith zette in de zevende minuut vanaf ongeveer 25 meter zijn voet tegen een afvallende bal, waarna het leder schitterend en buiten het bereik van Marc-André ter Stegen in het doel belandde: 0-1. Noord-Ierland kwam zo verrassend op voorsprong, maar Duitsland wist de schade nog in de eerste helft te repareren.

De gelijkmaker werd na negentien minuten voetballen op het scorebord gebracht door Gnabry. De flankspeler van Bayern München werd in het strafschopgebied gevonden door linksback Jonas Hector, waarna hij fraai wegdraaide en verwoestend de bovenhoek vond: 1-1. Duitsland nam de wedstrijd daarna stevig in handen en dat resulteerde op slag van rust ook nog in de 2-1. Na opnieuw uitstekend voorbereidend werk van Hector was het ditmaal Leon Goretzka die de bal van dichtbij tegen de touwen gleed.

Vrijwel direct na de onderbreking verdubbelde Gnabry de marge voor Duitsland met zijn tweede doelpunt van de avond. Ditmaal was het rechtsback Lukas Klostermann die oog had voor Gnabry, waarna de uitblinker laag raak schoot in de verre hoek: 3-1. Zijn hattrick completeerde Gnabry uiteindelijk na precies een uur spelen. Hij rekende na een fraaie pass van Julian Brandt af met verdediger Tom Flanagan en gaf vervolgens ook doelman Bailey Peacock-Farrell het nakijken met een schuiver. In het laatste kwartier voerde Duitsland de score verder op via Goretzka en Brandt.