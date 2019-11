Wijnaldum schittert voor Oranje bij slotstuk van EK-kwalificatie

Oranje heeft de EK-kwalificatiecyclus besloten met een 5-0 overwinning op Estland. Aanvoerder Georginio Wijnaldum was dinsdagavond met drie doelpunten de grote man aan de zijde van het Nederlands elftal, terwijl ook Nathan Aké en debutant Myron Boadu treffers voor hun rekening namen. Doordat Duitsland tegelijkertijd won van Noord-Ierland, eindigt de formatie van bondscoach Ronald Koeman op de tweede plaats in Groep C.

Koeman had voor het laatste EK-kwalificatieduel de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo hadden Patrick van Aanholt, Aké, Calvin Stengs en Luuk de Jong een basisplaats, terwijl Quincy Promes op papier als vleugelverdediger speelde. De Esten pakten voorafgaand aan het bezoek aan Amsterdam pas één punt in de kwalificatiecyclus en scoorden pas twee keer. Het werd al heel snel duidelijk dat Estland een moeilijke avond ging krijgen in de Johan Cruijff ArenA. Al na zes minuten spelen was het raak, toen Wijnaldum een voorzet van Promes tegen de touwen kopte.

Nadat schoten van Stengs en Wijnaldum geen succes opleverden, verdubbelde Oranje al snel de marge. Memphis Depay, die na een blessure weer was teruggekeerd in het Nederlands elftal, bediende Aké, die met het hoofd zijn tweede interlandgoal liet aantekenen. Na een sterk eerste halfuur nam Oranje wat gas terug, waardoor er ondanks kansen voor Luuk de Jong en Wijnaldum voor rust niet meer gescoord werd. Ook Estland deed van zich spreken, toen Erik Sorga de bal net naast het doel van Jasper Cillessen prikte.

In rust bracht Koeman Boadu in het veld voor Depay, waarmee de achttienjarige spits van AZ de eerste na 2000 geboren Oranje-international werd. De beginfase van de tweede helft kende, los van een schot van Stengs, weinig hoogtepunten. Dat Oranje na 66 minuten op 3-0 kon komen, was grotendeels te danken aan Karol Mets. Stengs snoepte hem de bal af, waarna Wijnaldum een vrije doortocht richting de Estse doelman Sergei Lepmets had. De middenvelder van Liverpool maakte geen fout en tekende voor zijn tweede doelpunt van de avond.

Wout Weghorst en Kevin Strootman kwamen vervolgens als invallers in het veld en zagen Oranje dankzij Wijnaldum verder weglopen bij Estland. Stengs bediende de aanvoerder van het Nederlands elftal, die binnen het strafschopgebied de defensie op het verkeerde been zette en zijn derde treffer van de avond op het scorebord bracht. Uiteindelijk was het debutant Boadu die het slotakkoord verzorgde. Strootman bediende de spits van AZ met een heerlijke pass, waarna hij oog in oog met Lepmets geen fout maakte en de eindstand op 5-0 bepaalde.