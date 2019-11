Bookmakers en Romano wijzen spectaculaire favoriet aan bij Tottenham

José Mourinho keert mogelijk als manager terug in de Premier League. De doorgaans betrouwbare journalist Fabrizio Romano van Sky Italia en The Guardian meldt dinsdagavond op Twitter dat Tottenham Hotspur serieus overweegt in zee te gaan met de momenteel clubloze Portugees. The Spurs moeten op zoek naar een nieuwe coach na het ontslag van Mauricio Pochettino.

Pochettino werd eerder vanavond op straat gezet door Tottenham. De Argentijnse oefenmeester stond sinds 2014 aan het roer bij the Spurs en haalde vorig jaar nog verrassend de finale van de Champions League met de Londense formatie. Dit seizoen zijn de prestaties echter ondermaats: Tottenham staat na twaalf speelrondes teleurstellend veertiende in de Premier League, met slechts veertien punten.

Romano laat weten dat Tottenham overweegt Mourinho aan te stellen als opvolger van Pochettino. De Portugees is momenteel clubloos en staat zelf naar verluidt ook open voor een dienstverband in Noord-Londen. Romano voorspelt dat voorzitter Daniel Levy van Tottenham 'in de komende uren' tot een beslissing zal komen. Mourinho is inmiddels bij de bookmakers de grote favoriet om Pochettino op te volgen bij Tottenham.

In Engeland wordt ondertussen vooral met onbegrip gereageerd op het vertrek van Pochettino bij Tottenham. Gary Lineker, oud-speler van the Spurs, vraagt zich via Twitter af of de club de juiste keuze heeft gemaakt. "Hij heeft de club geholpen om jarenlang aanzienlijk boven zijn stand te presteren. Veel succes met het vinden van een betere opvolger… Het zal niet gebeuren."