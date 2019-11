Jong Oranje besluit 2019 in stijl dankzij Javairo Dilrosun

Jong Oranje heeft op de valreep weten te winnen van Jong Engeland. Het duel op De Vijverberg stevende lang af op een gelijkspel, maar door een rake vrije trap van Javairo Dilrosun in de absolute slotfase won de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi met 2-1. Jong Oranje besluit 2019 zo zonder nederlaag en hervat de EK-kwalificatie eind maart met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland.

Van de Looi had voor het oefenduel met Jong Engeland vier wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de met 0-6 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Gibraltar. Kjell Scherpen, Rick van Drongelen, Ludovit Reis en Kaj Sierhuis hadden een basisplaats, ten koste van Maarten Paes, Justin Hoogma, Ferdi Kadioglu en Cody Gakpo. De Engelsen traden in Doetinchem aan met onder meer Phil Foden van Manchester City en Rhian Brewster van Liverpool. Na een vroege kans voor Javaîro Dilrosun kregen de bezoekers in de beginfase het initiatief in handen, al leidde dat niet tot grote kansen.

Na 23 minuten spelen brak Jong Oranje de wedstrijd open. Sierhuis, die de uitwedstrijd in Gibraltar moest missen omdat hij ziek was, werd bediend door Deyovaisio Zeefuik en tikte de openingstreffer tegen de touwen: 1-0. Via Dilrosun en Justin Kluivert had de thuisploeg vervolgens nog mogelijkheden om de marge te verdubbelen, al had er bij de rust ook een gelijke stand op het scorebord kunnen staan. Brewster kopte in uiterst kansrijke positie over, waardoor Jong Oranje met een minimale voorsprong ging rusten.

Er werden in de rust de nodige wijzigingen doorgevoerd bij Jong Oranje en Jong Engeland begon sterker aan de tweede helft. Toch waren de beste kansen voor de thuisploeg, via twee invallers. Gakpo schoot in kansrijke positie over, terwijl Abdou Harroui de lat raakte. Waar de 2-0 in de lucht leek te hangen, viel juist een kwartier voor tijd de gelijkmaker. Mason Greenwood van Manchester United profiteerde van defensief geschutter van Van Drongelen. Het duel stevende vervolgens af op een 1-1 gelijkspel, maar dankzij een rake vrije trap van Dilrosun wist Jong Oranje op de valreep toch nog met 2-1 te winnen.