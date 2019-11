Ultra-aanvallende opstelling Oranje bomvol verrassingen vanavond

Het Nederlands elftal begint dinsdagavond op papier met een superaanvallende opstelling aan zijn laatste EK-kwalificatiewedstijd. Bondscoach Ronald Koeman maakt in het thuisduel met Estland op papier gebruik van slechts drie verdedigers: Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Patrick van Aanholt. Verder keren Georginio Wijnaldum en Memphis Depay terug in de basiself, terwijl Calvin Stengs voor zijn debuut staat.

Ten opzichte van het duel van afgelopen zaterdag met Noord-Ierland (0-0) zijn liefst zeven spelers uit de basis verdwenen: Joël Veltman, Virgil van Dijk, Daley Blind, Marten de Roon, Ryan Babel, Donny van de Beek en Steven Berghuis. Van Dijk (persoonlijke omstandigheden), De Roon (schorsing) en Babel (blessure) zijn om uiteenlopende redenen niet beschikbaar; Veltman, Blind, Van de Beek en Berghuis zitten vanavond op de reservebank.

Jasper Cillessen, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Quincy Promes zijn zodoende gehandhaafd gebleven in de basiself. De Ligt krijgt achterin gezelschap van Nathan Aké en Patrick van Aanholt, terwijl Promes ten opzichte van zaterdag twee linies lijkt te zakken en daarmee vermoedelijk de vierde verdediger wordt. Stefan de Vrij is hersteld van een lichte blessure, maar wordt door Koeman op de bank gehouden.

Op het middenveld kiest Koeman voor Pröpper, Frenkie de Jong en Wijnaldum. Pröpper viel tegen Noord-Ierland al vroeg in voor De Roon en speelde een prima wedstrijd. Wijnaldum zat tegen de Noord-Ieren negentig minuten op de bank, nadat hij in de dagen ervoor met ziekte kampte. De middenvelder van Liverpool zal vanavond de aanvoerdersband bij Oranje dragen door de afwezigheid van Van Dijk.

Behalve Wijnaldum is ook Memphis Depay weer van de partij: hij moest de wedstrijd van afgelopen zaterdag nog aan zich voorbij laten gaan vanwege een lichte blessure. In de punt van de aanval kiest Koeman voor Luuk de Jong; Wout Weghorst en Myron Boadu zitten op de bank. Stengs begint als rechtsbuiten en gaat zodoende debuteren in Oranje. Het Nederlands elftal is al geplaatst voor het EK en heeft nog enigszins zicht op de eerste plaats in de groep. Voorwaarde is dan wel dat vanavond zelf gewonnen wordt en Duitsland tegelijkertijd op eigen veld punten laat liggen tegen Noord-Ierland.

Opstelling Oranje: Cillessen; Promes, De Ligt, Aké, Van Aanholt; Pröpper, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Depay, Luuk de Jong, Stengs