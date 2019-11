PSV verwelkomt toptalent uit Major League Soccer volgende week in Eindhoven

Simon Colyn krijgt vanaf volgende week een kans om zich te bewijzen bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. De zeventienjarige middenvelder speelt momenteel bij Vancouver Whitecaps en arriveert volgende week in Eindhoven voor een stageperiode. Colyn is bij de club uit de Major League Soccer (MLS) nog in het bezit van een contract tot het einde van 2020, waardoor PSV normaal gesproken met een transfersom op de proppen moet komen.

De aanvoerder van Canada Onder-17 werd al eerder gelinkt aan een overstap naar PSV. Doordat Colyn pas in maart 2020 achttien wordt, kunnen de Eindhovenaren hem in principe pas komende zomer vastleggen. Daarvoor zal er wel een overeenkomst gevonden moeten worden met Vancouver Whitecaps, daar hij daar nog een contract tot het einde van 2020 heeft.

De Canadese club lijkt een eenzijdige optie te hebben om hem nog langer aan zich te binden. Colyn werd opgeleid door Vancouver Whitecaps en debuteerde vorig seizoen in de wedstrijd tegen Portland Timbers (2-1 zege) al op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht. Het is voorlopig het enige optreden van de aanvallende middenvelder voor de MLS-club.