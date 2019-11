Jong Oranje treft oogappel Guardiola: ‘Als dat zo is, speelt hij verdomd weinig’

Jong Oranje speelt dinsdagvond op De Vijverberg in Doetinchem een vriendschappelijke wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Engeland. Ofschoon er niet veel op het spel staat, gaat Arnold Bruggink toch met veel interesse kijken. De analist is met name benieuwd naar de verrichtingen van Phil Foden, toptalent van Manchester City op het middenveld van de Engelsen.

Foden staat bekend als een van de grootste talenten van Engeland en begint dinsdagavond in de basis bij Engeland. Bruggink geeft voorafgaand aan het duel voor de camera van FOX Sports aan het spel van de creatieveling met extra belangstelling te gaan bekijken. "Ik vind het altijd leuk om de niveaus van de spelers een beetje met elkaar te vergelijken. Dan ga je ook snel naar individuele spelers kijken."

"Phil Foden wordt bij Engeland als een zeer talentvolle speler gezien. Als hij dan in de buurt van Teun Koopmeiners loopt, dan ga je die spelers een beetje vergelijken", legt Bruggink uit. "Zit er veel tempoverschil in? Hoe anders spelen ze? Het blijft lastig om te oordelen in oefenwedstrijden, maar zo ga je wel een beetje kijken. Voor de spelers is het ook wel zeker een test."

Verslaggever Milan van Dongen merkt op dat Foden 'het grootste talent is waar Manchester City-manager Josep Guardiola ooit mee gewerkt heeft'. "Als dat echt zo is, speelt hij wel verdomd weinig", repliceert Bruggink. Foden kwam dit seizoen in de Premier League pas dertig minuten in actie. "Dat blijft natuurlijk altijd zonde. In Engeland gebeurt het wel vaker, maar bij Chelsea zie je nu vanwege de transferban dat de jonkies wel de kans krijgen om te spelen. En dan zie je ook wat er gebeurt!", verwijst hij naar het betrekkelijk succesvolle seizoen van the Blues tot dusver. "De situatie bij Chelsea zou eigenlijk voor de hele Premier League een wake-upcall moeten zijn. Engelse spelers met veel talent zoeken nu toch sneller hun heil elders."

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Zeefuik, Schuurs, Van Drongelen, Wijndal; Reis, De Wit, Koopmeiners; Dilrosun, Sierhuis, Kluivert

Opstelling Jong Engeland: Ramsdale; Aarons, Guehi, Chalobah, Justin; Gallagher, Foden, Skipp; Diangana, Brewster, Eze