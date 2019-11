Juventus beloont ‘De Ligt-mentor’ met nieuw contract tot medio 2024

Leonardo Bonucci heeft dinsdag een nieuw contract bij Juventus ondertekend, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 32-jarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2024. Zijn vorige contract liep af in de zomer van 2023. Wanneer Bonucci zijn contract uitdient bij la Vecchia Signora, bereikt hij in zijn laatste contractjaar de 37-jarige leeftijd.

Bonucci vormde de afgelopen jaren het centrum van de verdediging van Juventus samen met Giorgio Chiellini. Dit seizoen heeft hij Matthijs de Ligt aan zijn zijde. De twintigjarige verdediger kwam afgelopen zomer voor 75 miljoen euro over van Ajax en heeft door een zware knieblessure van Chiellini direct een basisplaats gekregen onder trainer Maurizio Sarri. Aan de hand van Bonucci heeft de Oranje-international een wisselvallige start in Turijn achter de rug.

Bonucci kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Internazionale terecht. Een doorbraak in het eerste elftal bleeft uit, waarna hij na verschillende verhuurperiodes in 2009 voor vier miljoen euro aan Genoa werd verkocht. In dezelfde zomer vertrok hij alweer naar Bari, dat hem voor circa tien miljoen euro overnam. Hij ontwikkelde zich stormachtig, met een transfer naar Juventus in 2010 als gevolg.

De 95-voudig Italiaans international speelde zich direct in de basis bij Juventus en groeide uit tot dragende kracht. In de zomer van 2017 maakte hij voor ruim veertig miljoen euro de overstap naar AC Milan, maar een gelukkig huwelijk werd dat nooit. Na een jaar haalde de Italiaanse grootmacht hem voor 35 miljoen euro terug naar het Allianz Stadium. Tot dusver kwam hij in alle competities tot 376 wedstrijden voor Juve.