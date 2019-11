Brazilië boekt in Abu Dhabi eerste overwinning sinds 7 juli

Brazilië heeft dinsdagmiddag met speels gemak gewonnen van Zuid-Korea. In het Mohammed Bin Zayed Stadium in Abu Dhabi wonnen de Goddelijke Kanaries met 3-0. Het betekent de eerste overwinning voor het team van bondscoach Tite sinds 7 juli, toen voor eigen publiek de finale Copa América werd gewonnen ten koste van Peru

Na de eindzege in het Zuid-Amerikaanse toernooi slaagde Brazilië er vijf keer op rij niet in om te winnen. Na ontmoetingen met Colombia (2-2), Peru (0-1), Senegal (1-1) en Nigeria (1-1) ging de ploeg van Tite afgelopen vrijdag met 0-1 onderuit in de oefenwedstrijd tegen Argentinië. De ruime overwinning op Zuid-Korea was dan ook meer dan welkom.

Brazilië was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij en het krachtsverschil werd al snel uitgedrukt op het scorebord. Na een slimme steekpass van Philippe Coutinho gaf linksback Renan Lodi scherp voor, waarna het voor Lucas Paquetá een koud kunstje was om de 1-0 tegen de touwen te koppen. Tien minuten voor rust bracht Coutinho de marge op twee. De middenvelder annex buitenspeler van Bayern München krulde een vrije trap op prachtige wijze in de kruising.

Na een uur spelen werd een goed lopende aanval fantastisch afgerond door Danilo. Het was Renan Lodi die de bal vanaf de linkerflank terugtrok en op de rand van het strafschopgebied de verdediger van Juventus vond. De inkomende back bedacht zich geen moment en poeierde de bal hard in het dak van het doel. In de slotfase gunde Tite spelers als David Luiz, Roberto Firmino, Emerson en Rodrygo nog speeltijd, maar met hen in de ploeg kwam het scorebord niet meer in beweging.