Nederlands elftal maakt statement tegen racisme met bijzondere foto

Het Nederlands elftal heeft dinsdag een statement naar buiten gebracht tegen racisme. Nadat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira zondag racistisch werd bejegend door supporters van FC Den Bosch, reageerde de voetbalwereld geschokt. Bondscoach Ronald Koeman en international Georginio Wijnaldum gaven maandag op de persconferentie aan van het veld te stappen bij racisme. Die boodschap is dinsdag in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland kracht bijgezet middels een foto op sociale media.

Met de begeleidende tekst Enough is Enough!! en de hashtag #StopRacism willen de spelers van Oranje, die met uitgestrekte armen in een kring staan, aangeven dat ze genoeg hebben van het racisme in de voetbalstadions. Wijnaldum zei maandag op het persmoment dat het incident rondom Mendes Moreira hem diep had getroffen. Ook Koeman sprak zijn afschuw uit over de behandeling van de Excelsior-aanvaller.