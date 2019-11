LA Galaxy slaat na vertrek Ibrahimovic grote slag op transfermarkt

LA Galaxy beschikt ook komend seizoen over Cristian Pavón, zo maakt de club uit de Major League Soccer bekend. De Argentijnse aanvaller werd de vorige jaargang gehuurd van Boca Juniors en ook in 2020 is hij in de MLS te bewonderen. De club uit Los Angeles heeft besloten om gebruik te maken van de optie om de 23-jarige buitenspeler nog een seizoen te huren.

Pavón maakte in augustus van dit jaar de tijdelijke overstap van Boca Juniors naar LA Galaxy. In dertien competitiewedstrijden was hij goed voor vier doelpunten en acht assists. Zlatan Ibrahimovic, die de club inmiddels heeft verlaten, was in zijn nopjes met de komst van de Argentijns international. “Hij is erg goed, te goed voor de MLS”, zei de Zweed afgelopen zomer tegen ESPN. “Ik denk niet dat de MLS lang van hem zal kunnen genieten. We moeten van hem genieten zolang hij hier is.”

Het seizoen in de Verenigde Staten zit erop nadat de play-offs eerder deze maand werden gewonnen door Seattle Sounders. De MLS gaat in 2020 weer van start. Voor LA Galaxy begint het nieuwe seizoen op 14 maart met een wedstrijd tegen Inter Miami FC, de club van David Beckham. Inter Miami maakt zijn debuut in de Amerikaanse competitie.