Feyenoord ook onder Advocaat naar vertrouwde locatie tijdens de winterstop

Feyenoord belegt tijdens de winterstop een trainingskamp in Marbella, zo maakt de Rotterdamse club dinsdag wereldkundig. Het elftal van trainer Dick Advocaat verblijft van maandag 6 tot zaterdag 11 januari in de Spaanse badplaats. In een later stadium wordt het exacte schema gecommuniceerd en komt de naam van de tegenstander in een eventuele oefenwedstrijd naar buiten. Binnenkort wordt ook bekend welke training toegankelijk is voor het publiek.

Het is de zevende keer sinds 2012 dat Feyenoord halverwege het seizoen de tenten opslaat in Marbella en Advocaat ziet geen reden om opeens voor een andere locatie te kiezen als tijdelijke verblijf. De trainingen van de A-selectie van de Rotterdammers worden wederom afgewerkt in het Marbella Football Center, dat over meerdere hoogwaardige velden beschikt.

Feyenoord komt voordat naar Marbella wordt afgereisd nog vijf keer in actie in de Eredivisie, terwijl er in de groepsfase van de Europa League nog twee duels op het programma staan. Daarnaast is SC Cambuur op 19 december de tegenstander in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Na het verblijf in Spanje is sc Heerenveen op 18 januari de eerste opponent van de tweede seizoenshelft.

Feyenoord is de enige club uit de traditionele top drie die tijdens de winterstop in Europa blijft, want Ajax en PSV wijken in januari uit naar Qatar. Ajax verblijft van 4 tot 12 januari in het Arabische land en gaat daar twee oefenduels afwerken. Het elftal van trainer Erik ten Hag is uitgenodigd door Qatar om stadions te testen met het oog op het WK van 2022 en krijgt hiervoor 700.000 euro als beloning. PSV reist begin januari ook af naar Doha en speelt sowieso een oefenduel in Qatar. De naam van de tegenstander is nog niet bekend.