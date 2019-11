Vitesse sluit ‘speciale deal’ met Chelsea en verwelkomt wederom huurling

Jamal Blackman start eindelijk aan zijn avontuur bij Vitesse, zo meldt de Gelderlander dinsdag. De doelman, eigendom van Chelsea, komt echter voorlopig niet in actie voor het elftal van trainer Leonid Slutsky, want hij is nog herstellende van een zware knieblessure. Beide clubs sloten op de laatste dag van de zomerse transfermarkt al een deal om Blackman tijdelijk naar Arnhem te sturen en de Engelsman maakt enkele maanden later daadwerkelijk de overstap naar Nederland.

Volgens bovengenoemde regionale krant, die rept over een 'speciale deal' tussen beide clubs, krijgt de 25-jarige Blackman bij Vitesse alle gelegenheid om volledig te herstellen van de zware kwetsuur aan zijn knie, om vervolgens op termijn aan te sluiten bij de hoofdmacht van Slutsky. Op Cobham, het trainingscomplex van Chelsea, kan de Engelse sluitpost alleen met jeugdelftallen meetrainen, waardoor het the Blues beter lijkt dat Blackman bij Vitesse zijn revalidatie voortzet. Bij de nummer vijf in de Eredivisie krijgt hij te maken met collega-keepers Remko Pasveer, Kostas Lamprou, Bilal Bayazit en Jeroen Houwen.

De boomlange doelman, 1.99 meter, beschikt bij Chelsea over een contract tot volgend jaar zomer. Het is nog niet duidelijk of de Europa League-winnaar de samenwerking na dit seizoen een vervolg wil geven. Blackman werd eerder in zijn loopbaan door de Londense club al verhuurd aan onder meer Middlesbrough, Sheffield United en Leeds United en staat op 117 wedstrijden in profverband.

Blackman is deze jaargang de tweede speler die door Chelsea naar Vitesse wordt gestuurd, al had ook Charly Musonda te maken met ernstig blessureleed. De aanvaller liep in de beginfase van dit seizoen een zware knieblessure op en keerde direct terug naar Londen voor het hersteltraject. De verwachting is dat Musonda in het seizoen 2019/20 niet meer in actie komt voor Vitesse.