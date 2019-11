‘Eindhovens oudste, Eindhovens mooiste’ jubileert met hoge ambities

FC Eindhoven vierde afgelopen weekeinde zijn 110-jarig bestaan. Het jubileum werd dit jaar extra feestelijk gevierd, omdat het honderdjarig bestaan een decennium geleden in het water viel door financiële moeilijkheden. De feestelijkheden vormen tegelijkertijd voor FC Eindhoven het startpunt van een nieuwe koers, die is ingezet onder het bewind van de nieuwe algemeen directeur Wim van den Broek. Het moet FC Eindhoven binnen een aantal jaar significant doen groeien, resulterend in een regelmatig uitverkocht Jan Louwers Stadion én een plek in de top van de Keuken Kampioen Divisie.

Door Chris Meijer

Het jubileumweekend van FC Eindhoven werd vrijdagavond afgetrapt met de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht. Een lange sliert rode lichten in het Genneperpark verraadde een behoorlijke opkomst voor het feestelijke duel en die verwachting werd nog eens aangezet door de enigszins verontruste verkeersregelaar. Ze legde uit dat de parkeergarage bij de naast het Jan Louwers Stadion gelegen hogeschool drie kwartier voor de wedstrijd al vol was, mede door een handboogwedstrijd in de buurt. Er bleek inderdaad een bovengemiddeld aantal toeschouwers op de wedstrijd te zijn afgekomen, al was er van een uitverkocht huis geen sprake. Toen zanger Luc Vaesen, die de kou al dansend met mascotte Woutje trotseerde in een kort shirt van FC Eindhoven, de laatste noot van het clublied had gezongen, de confettikanonnen waren gedroogd en het fraaie spandoek van tientallen meters lang met de tekst Eindhovens oudste, Eindhovens mooiste was gezakt, bleken er nog voldoende lege stoeltjes te zijn voor de supporters die tot na het eerste fluitsignaal bij de achter het doel geposteerde biertent waren blijven hangen. Dit moet over een aantal jaar anders zijn, want FC Eindhoven hoopt binnen afzienbare tijd het Jan Louwers Stadion weer tot de nok te kunnen vullen.

Het grote spandoek dat supporters maakten voor het jubileumduel met MVV Maastricht.

Twee weken eerder wijst Van den Broek naar een whiteboard in de hoek van zijn kantoor in de krochten van het Jan Louwers Stadion. Er staat een wirwar aan steekwoorden op gekrast, die aan elkaar verbonden zijn door lijnen en pijlen in verschillende kleuren. De term whiteboard gaat in deze situatie niet echt meer op, omdat de kleur wit door al het gekras praktisch verdwenen is. “Er staat heel veel op, waar we staan en naartoe willen”, lacht Van den Broek, terwijl hij vanuit een bureaulade een laser pakt om de boel te kunnen duiden. Het rode lichtje verspringt van de omcirkelde woorden rvc, naar algemeen directeur. naar het ‘hart van FC Eindhoven’. “Wat je hier op het bord gekrast ziet, is een soort beleidsplan. Er zit een stukje missie, visie en beleid in. Als we alles wat professioneler maken en ons richten op het beter doen, moeten we significant kunnen groeien.”

Het chaotische whiteboard is een voor buitenstaanders onbegrijpelijke samenvatting van de bevindingen die Van den Broek in zijn eerste maanden als algemeen directeur van FC Eindhoven heeft opgedaan. In juni werd bekend dat de 58-jarige Eindhovenaar de opvolger werd van de opgestapte Marco Faber. Van den Broek was geen onbekende aan de Aalsterweg, daar hij voorheen werkzaam was als directeur van sponsor Tegema. Zijn aanstelling bij FC Eindhoven viel samen met de wens van de raad van commissarissen om met een nieuw beleidsplan de weg omhoog in te zetten, na een aantal teleurstellende jaren in de grijze middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor werd de structuur aangepast, waardoor er naast algemeen directeur Van den Broek met Marc Scheepers ook een technisch manager is aangesteld. “Als je naar de ambities van de club kijkt, zijn er uitdagingen genoeg. Ik kende de ambities niet helemaal van tevoren, maar ik ben niet verrast door wat er uitgekomen is. Ik heb ook wel graag met uitdagingen te maken, in een gespreid bedje terechtkomen is niet mijn ding. De hele organisatie moet in een transitie.”

De eerste weken van Van den Broek aan de Aalsterweg stonden voornamelijk in het teken van ‘heel veel luisteren en leren’. “Ik heb eerst moeten kijken wat ik hier aantrof. Vervolgens moesten we bepalen waar we naartoe willen. Dat was nog niet aanwezig, dus ik ben met een verhaal rond gaan lopen dat achteraf best wel goed past bij past bij de visie van de rvc. Nu moeten we doorpakken en het naar operationele doelstellingen gaan vertalen”, legt Van den Broek uit. Het uitgangspunt van de nieuwe koers zijn in ieder geval de sportieve ambities. Binnen een aantal jaar moet FC Eindhoven een rol van betekenis gaan spelen in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie. “Ik zeg niet direct dat we naar de Eredivisie moeten. Maar als je bovenin meedoet, kan het balletje zomaar een keer goed vallen. Kijk, als we nu nog steeds bovenaan hadden gestaan, hadden we in de winter wel even moeten evalueren. Er zijn best wat eisen waar je aan moet voldoen als je richting de Eredivisie gaat, ik heb een donkerbruin vermoeden dat we dat nu nog niet aankunnen. Beveiliging, je stadion, in de organisatie: we hebben nog wel een aantal jaar nodig om daarin te groeien.”

Van den Broek is sinds afgelopen zomer werkzaam als algemeen directeur bij FC Eindhoven.

“In die zin moet de begroting ook omhoog, om daar naartoe te groeien. We zitten op 3 miljoen en als we straks bijvoorbeeld op 4,5 zitten, zijn we significant gegroeid. We moeten richting clubs die nu bovenaan staan, zoals Cambuur en Excelsior. NAC Breda en De Graafschap zijn volgens mij nog een stuk groter, clubs van een ander kaliber. Het gaat stapsgewijs, door te vertellen wie je bent, wat je wil en de mensen daarin mee te krijgen. We willen groeien. Ik heb al populair geroepen dat we twee keer zo groot willen worden. Dat moet je voornamelijk figuurlijk bekijken, maar het betekent in ieder geval dat we significant willen groeien”, zo klinkt het ambitieus. Maar de belangrijkste vraag: hoe wil FC Eindhoven dit voor elkaar krijgen? “Dat kan alleen als je het team in hun kracht zet, want het moet niet alleen van mij afkomen. Ik kan het wel structureren en faciliteren, maar als de horeca twee keer zo groot moet worden, moeten de mensen van die afdeling daarmee aan de slag. Het gaat niet van de een op de andere dag, maar we moeten wel weten waar we naartoe willen, bedenken hoe we daar willen komen en verbeteringen doorvoeren.”

Dat Van den Broek zijn, naar eigen zeggen, ‘opvoeding’ in het bedrijfsleven genoot, zorgt ervoor dat hij de nieuwe koers van FC Eindhoven voornamelijk bedrijfsmatig uitstippelt. “An sich is het gewoon een bedrijf, maar gaat wel iets anders. Uiteindelijk gaat het om de operatie, dat is voetbal. Bij een bedrijf dat broden bakt, gaat het om broden. In die zin is het wel even wennen, het is een andere materie. Het gaat er ook om hoe het sportief gaat, want het heeft wel effect als mensen lopen te fluiten. Maar uiteindelijk draait het allemaal ook op commercie, operatie en financiën, alleen heb je meer stakeholders. Iedereen heeft een expliciete mening over iets. Soms zijn dat hele goede meningen, dus het is wel zaak om te luisteren. De resultaten spelen altijd een rol, ook in het humeur van mensen. Maar dat hebben we benoemd in het plan, we willen minder afhankelijk zijn van de resultaten. We moeten naar andere verdienmodellen kijken, die los staan van het voetbal.”

Concreet betekent het dat FC Eindhoven momenteel onderzoekt hoe het stadion optimaal benut kan worden, bijvoorbeeld door evenementen te huisvesten. Verder wordt er intensief gekeken naar de businessclub, terwijl er ook stappen gezet moeten worden op het gebied van sociale media. Op die manier moet de, zoals Van den Broek het noemt, community vergroot worden. Met een vergelijkbaar doel kunnen seizoenkaarthouders momenteel profiteren van een ludieke actie. Zij kunnen gedurende de rest van het seizoen twee introducees meenemen naar de thuiswedstrijden van FC Eindhoven. Als deze aangemelde personen een seizoenkaart aanschaffen, ontvangt de oorspronkelijke jaarkaarthouder een behoorlijke korting voor volgend seizoen. Zo wordt er op allerlei manieren geprobeerd om de toeschouwersaantallen te doen stijgen, al beseft Van den Broek dat dit valt of staat met de sportieve resultaten. Toch wordt er al rekening gehouden met een scenario waarin FC Eindhoven regelmatig een vol stadion trekt.

Het Jan Louwers Stadion, de thuishaven van FC Eindhoven.

“We willen het aantal toeschouwers laten groeien, maar dat kan betekenen dat je over een aantal jaar tegen je plafond aanzit. Op bepaalde topdagen moet je dan ‘nee’ verkopen, dat zou een luxe zijn, maar als club moet je dat niet willen. Commercieel vinden ze het interessant, maar als club wil je iedereen binnenlaten die naar binnen wil. Daar moet je beleidsmatig iets mee, keuzes maken. Er komt een aparte stadioncommissie, we zijn alles aan het testen op haalbaarheid”, verwijst Van den Broek naar de eventuele intenties om het Jan Louwers Stadion te verbouwen of in te ruilen. De komende tijd wordt het beleidsplan nog voorgelegd aan een aantal ‘belangrijke partners’, waarna er begonnen zal worden om de plannen te implementeren. “De laatste maanden is er goed gecommuniceerd waar we mee bezig zijn, daar klinken ambities uit. Daar komen wisselende reacties op. Sommige mensen zeggen: ‘Nou, roep je nu niet teveel?’ Anderen zeggen: ‘Hehe, eindelijk laat Eindhoven zich weer eens zien’.”

De huidige ambities en koers van FC Eindhoven staan in schril contrast met de situatie waarin de club zich tien jaar geleden, tijdens het honderdjarig bestaan, bevond. Het eeuwfeest viel destijds enigszins in het water doordat het voortbestaan in het gedrang was. Om die reden werd er nu extra groot uitgepakt rond het 110-jarig jubileum. “Het contrast is groot, dat hoor ik al vaak. Toen mocht en kon er helemaal niks. Over vijf jaar zal er ook weer wat meer kunnen. De laatste tien jaar is er niet stilgezeten, de jeugdopleiding is uit de grond gestampt en er staat een goede selectie met dito staf. We kijken nu ook hoe we de jeugdopleiding verder kunnen verbeteren en hoe we jonge spelers hier kunnen houden tot het eerste elftal, want dat levert ook weer meer geld op. Het is niet echt gestuurd, maar wellicht is het een mooi geheel dat de nieuwe koers samenvalt met het jubileum. Het nieuwe begin was na honderd jaar, toen de club door een aantal mensen overeind is gehouden. Het was niet echt een prettige situatie om feest te vieren, maar nu is het wel opgepakt en het moet een jaarlijks feest worden. We zijn wel trots op 110 jaar, dit is de oudste en gezelligste club van Eindhoven.”

Op de waterkoude vrijdagavond gaf FC Eindhoven het jublieumweekend in ieder geval glans door met 2-0 van MVV Maastricht te winnen. “Dit is toch prettig voor het weekend. Aan het feest zal het niks afdoen, maar het is toch fijn dat je een dag later niet elke keer eraan herinnert wordt dat je er met 1-2 bent afgegaan”, glunderde aanvoerder Ruud Swinkels in de catacomben. Op de achtergrond galmde het Brabantse nachten zijn lang nog na, in afwachting van nog een dag aan feestelijkheden rond het Jan Louwers Stadion. Daarna ging het vizier op de toekomst, de volgende mijlpaal. Mogelijk dat het 115-jarig bestaan gevierd kan worden met een jubileumwedstrijd tegen Ajax, PSV of Feyenoord.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.