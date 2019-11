Messi en Cavani moeten uit elkaar gehouden worden: ‘Wil je vechten?’

Argentinië en Uruguay troffen elkaar maandagavond in Israël voor een oefeninterland, maar op het veld ging het er niet altijd even vriendschappelijk aan toe. Vlak voor rust was er namelijk een confrontatie tussen Lionel Messi en Edinson Cavani, die volgens berichten uit Argentinië in de rust nog een staartje kreeg in de spelerstunnel.

De twee kregen het met elkaar aan de stok na een harde tackle op Messi, waarna de arbiter gewoon door liet spelen. Tijdens een woordenwisseling zou Cavani zijn tegenstander uitgedaagd hebben: “Wil je vechten?” Messi’s antwoord liet volgens het Argentijnse Olé vervolgens niets aan duidelijkheid over: “Wanneer jij wil, wanneer het jou uitkomt.”

Messi en Cavani werden daarna uit elkaar gehaald door onder meer Diego Godín, maar zochten elkaar een paar minuten later in de catacomben van het stadion naar verluidt opnieuw op. Luis Suárez, ploeggenoot van de Argentijn bij Barcelona, moest er uiteindelijk aan te pas komen om de boel te sussen.

Argentinië en Uruguay hielden elkaar in Tel Aviv op het veld met een 2-2 gelijkspel in evenwicht. Cavani nam na ruim een halfuur spelen de openingstreffer voor zijn rekening, waarna Sergio Agüero zijn land weer langszij bracht. Een rake vrije trap van Suárez leek Uruguay vervolgens de overwinning te gaan bezorgen, maar Messi zorgde met een rake strafschop in de blessuretijd toch nog voor een remise.