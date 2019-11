Van der Vaart: ‘Ze zijn een van de favorieten, na Nederland natuurlijk’

België heeft nog één kwalificatiewedstrijd voor de boeg en als de Rode Duivels woensdagavond ook van Cyprus weten te winnen, zijn zij met dertig punten uit tien wedstrijden foutloos gebleven in de kwalificatiecyclus voor het EK. Het Nederlands elftal zette in de aanloop naar het WK van 2010 een soortgelijke prestatie neer en oud-internationals Rafael van der Vaart en Joris Mathijsen zien wel een aantal overeenkomsten tussen de twee ploegen.

“Het is een goed blok als team, met drie à vier wereldtoppers. Zoals wij destijds met Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder. Dat is een dodelijke combinatie. Bijna niet te verdedigen. Zo'n Eden Hazard of Kevin De Bruyne: die zijn voor niemand bang. Ze tillen je zo over de moeilijke momenten heen. Loopt het even niet goed, dan lossen zulke spelers het wel op”, vertelt Van der Vaart in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De voormalige middenvelder is van mening dat de goede kwalificatiereeks de Belgen extra vertrouwen geeft: “Verliezen komt niet meer in je op”, gaat hij verder. Mathijsen kan dit beamen: “We reisden af naar Zuid-Afrika zonder enige twijfel in ons hoofd. We zouden wereldkampioen worden.” De oud-verdediger denkt bovendien dat België motivatie kan putten uit een aantal teleurstellend verlopen recente toernooien: “Dat was bij ons niet anders - in 2008 dachten we ook dat we het EK zouden winnen, maar lagen we eruit tegen Rusland.”

“Die ervaring hadden we nodig om in Zuid-Afrika door te dringen tot de finale.” Mathijsen krijgt bijval van Van der Vaart, die eveneens groei ziet bij de Belgische nationale ploeg: “Een paar jaar geleden vond ik ze nog niet volwassen genoeg om mee te doen voor de eindzege. Nu wel. Ze zijn een van de favorieten. Na Nederland, natuurlijk", glimlacht hij. "Nee, serieus, België is een grote kanshebber. Geniet er maar van.”