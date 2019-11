Nederland - Estland: blessures, vermoedelijke opstelling en EK-loting

Het doel is bereikt: Oranje is erbij op het EK van volgend jaar. Met nog een wedstrijd voor de boeg heeft het team van bondscoach Ronald Koeman kwalificatie voor het Europese eindtoernooi veiliggesteld. Een doelpuntloos gelijkspel in Belfast tegen Noord-Ierland was voldoende. Dinsdagavond wordt de kwalificatiecyclus afgesloten met een wedstrijd tegen Estland, dat pas een punt pakte en er dan ook niet bij zal zijn op EURO 2020. Nederland zal gemotiveerd aan de aftrap verschijnen, want er is nog genoeg om voor te spelen.

Het spel van Oranje was de afgelopen drie duels niet om over naar huis te schrijven. Noord-Ierland bleek een taaie tegenstander, terwijl tussendoor nog met 1-2 werd gewonnen van Wit-Rusland. De eerstvolgende interlandperiode staat pas in maart op het programma en dus is het voor Nederland van belang om het kalenderjaar goed af te sluiten. Met Estland als tegenstander en een uitverkochte Johan Cruijff ArenA zijn de ingrediënten aanwezig om er een voetbalfeest van te maken. Bovendien kan het team van Koeman nog groepswinnaar worden, al zal Duitsland dan wel voor eigen publiek punten moeten laten liggen tegen Noord-Ierland.

De kritiek op het spel van Oranje moet wat Koeman betreft niet doorslaan. Hij was ook niet tevreden over de manier waarop zijn ploeg zichzelf liet zien op Windsor Park, maar de manier waarop analytici over het Nederlands elftal spreken en schrijven irriteert de keuzeheer. “Ik vind ook dat we tegen Noord-Ierland niet het maximale niveau hebben gehaald, met name aanvallend. Maar het gevoel in Nederland was veel te negatief. Noord-Ierland wordt onderschat, het is een ploeg die het veel landen heel moeilijk kan maken", reageerde Koeman maandag op de persconferentie.

Koeman hekelt media: 'Eerst werden we wereldkampioen, nu kunnen we er niks meer van'

Koeman gaf aan dat hij zich stoorde aan de negatieve houding ten opzichte van Oranje. “Toen we begonnen was het helemaal niks, daarna werden we wereldkampioen en nu staan we ineens weer stil in onze ontwikkeling. Maar iedereen heeft zijn mening, en dat mag”, stelt Koeman. “De mensen die er verstand van hebben, hebben allemaal weer wat te doen komende zomer. Dus ze kunnen lekker doorgaan", doelt hij op het EK.

Blessures en afwezigen

Nederland moet het tegen Estland doen zonder aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool heeft het trainingskamp van Oranje zondag verlaten vanwege persoonlijke omstandigheden, zo bracht de KNVB naar buiten. De voetbalbond kwam maandag opnieuw met een persbericht waarin werd gemeld dat ook Ryan Babel niet mee zal doen. De aanvaller van Galatasaray is niet ongeschonden uit het duel met Noord-Ierland gekomen en is teruggekeerd naar zijn club. Ook Marten de Roon is uitgezwaaid. De middenvelder kreeg tegen Noord-Ierland zijn derde gele kaart, waardoor hij automatisch geschorst is. Hij keerde terug naar Atalanta.

Het meespelen van Memphis Depay is onzeker. De aanvaller van Olympique Lyon kwam niet in actie tegen Noord-Ierland omdat hij een bovenbeenblessure had. Koeman meldde maandag dat de ex-PSV’er fit is, al wilde hij niet zeggen of hij vanuit de basis start. Daarover is ook contact met Lyon. "Maar clubs zeggen altijd dat een speler niet moet spelen. Als hij fit is, zou Depay kunnen spelen”, aldus Koeman. Stefan de Vrij is eveneens niet topfit. Hij liet het duel in Belfast ook schieten en zou tegen Estland kunnen invallen wanneer het noodzakelijk is.

Vermoedelijke opstelling Nederland

“Natuurlijk is dat een gemis. Hij is Europees voetballer van het jaar. Maar het biedt wel weer de kans om andere jongens aan het werk te zien op die positie”, zei Koeman over de afwezigheid van Van Dijk. Wie de Oranje-captain gaat vervangen wilde Koeman niet zeggen. Over wie de aanvoerdersband draagt tegen Estland was Koeman wel duidelijk: “Gini”, zei de bondscoach over de middenvelder die tijdens de persconferentie naast hem zat. Of hij Calvin Stengs en Myron Boadu gaat laten debuteren? “Dat zou kunnen”, zei Koeman.

Door de afwezigheid van Van Dijk, Babel en De Roon zal de basisopstelling er dinsdag in ieder geval anders uitzien dan afgelopen zaterdag. De Vrij was een logische vervanger geweest voor Van Dijk, maar omdat hij niet okselfris is zal Koeman mogelijk voor Nathan Aké in het centrum naast Matthijs de Ligt kiezen. De 24-jarige centrumverdediger is een vaste waarde bij Bournemouth op die positie en lijkt een logische keuze, terwijl ook Daley Blind in het hart van de verdediging kan spelen. Hij vormde vorig seizoen het Ajax-centrum met De Ligt, wat voor Koeman ook en overweging kan zijn. Op de linksbackpositie zou dan een plek vrijkomen voor Patrick van Aanholt.

Wijnaldum keert hoe dan ook terug in de basis. Hij ontbrak zaterdag vanwege griep en is nu weer fit om te spelen. Zijn terugkeer lijkt ten koste te gaan van de basisplaats van Donny van de Beek. Naar verwachting vormt Wijnaldum het middenveld met Davy Pröpper en Frenkie de Jong. In de voorhoede ontbreekt Babel en naar verwachting is Depay zijn vervanger in de punt van de aanval. Volgens De Telegraaf ligt het debuut voor Stengs voor de hand.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Veltman, De Ligt, Aké, Blind; Wijnaldum, Pröpper, F. De Jong; Stengs, Depay, Promes

De ochtendkranten verwachten Aké naast De Ligt in het centrum, terwijl Depay terug lijkt te keren in de basis. De Telegraaf spreekt de verwachting uit dat Stengs debuteert.

Loting EK

Na de wedstrijd tegen Estland kan Oranje zich richten op de loting. Deze vindt plaats op 30 november en Nederland zal hier alleen groepshoofd zijn wanneer het dinsdag zelf wint en Duitsland punten verspeelt tegen Noord-Ierland. Eindigt het Nederlands elftal op de tweede plaats in de EK-kwalificatie, dan komt het bij de loting in Pot 2 terecht. Dat is geen ramp, want omdat Nederland mede-organisator is van EURO 2020 ontloop het in de groepsfase een aantal sterke landen. Na dinsdag, wanneer de laatste EK-kwalificatiewedstrijden zijn gespeeld, zal bekend zijn hoe de potindelingen eruit komen te zien en wie de mogelijke tegenstanders van Oranje zijn.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Nederland en Estland begint dinsdagavond om 20.45 uur. Alle kwalificatieduels zullen op dit tijdstip aanvangen. De wedstrijd wordt live uitgezonden op het open kanaal. De voorbeschouwing op NPO 3 begint om 20.00 uur.