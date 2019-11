‘Ajax en PSV moeten zich heel diep schamen, bijzonder onfatsoenlijk’

Johan Derksen hekelt het besluit van zowel Ajax als PSV om een trainingskamp te beleggen in Qatar. De analist van Veronica Inside liet eerder al weten teleurgesteld te zijn in de Amsterdammers omdat zij opteerden voor een verblijf in Qatar en daar hebben de woorden van algemeen directeur Edwin van der Sar geen verandering in gebracht.

In Qatar werken arbeiders onder slechte omstandigheden aan de bouw van stadions voor het WK 2022. De hitte en de hoge werkdruk hebben geresulteerd in veel dodelijke slachtoffers. Van der Sar vond de kritiek op het trainingskamp echter 'makkelijk scoren over onze rug'. "We zijn een voetbalclub, geen politieke partij. Het levert ook aandacht op voor de situatie in Qatar. Die situatie zelf kan Ajax niet veranderen. Dat is ook niet onze rol", aldus Van der Sar eerder in een statement.

Derksen heeft alsnog geen begrip voor de keuze van Ajax. "Als je met zo'n verhaal komt en je verdiept je even in Qatar... Google maar even naar Amnesty International en dan kan je zo zien wat er mis is. Om op vriendschappelijke basis, voor het geld, naar Qatar te gaan, moet je je heel diep schamen", meent Derksen bij Veronica Inside. "Iedereen moet het zelf weten, maar een fatsoenlijk bedrijf, Ajax, doet dat niet."

"Bijzonder onfatsoenlijk", vervolgt de oud-voetballer, die ook PSV en directeur Toon Gerbrands veroordeelt. "Van Toon valt het mij helemaal tegen. Ik had alle vertrouwen erin dat Toon dat soort onzin niet zou doen, maar die doen het ook. Makkelijk scoren? Denk je dat ik scoor met dit verhaal? Tachtig procent van het voetbalvolk denkt: wat heeft die Derksen te zeiken, wat kan mij dat Qatar schelen...", besluit Derksen.