‘Ik denk dat veel mensen in Nederland nooit echt van me hebben gehoord’

Javairô Dilrosun maakte een jaar geleden zijn debuut voor het Nederlands elftal. In de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland moest hij zich vanwege blessureleed echter al na 21 minuten laten vervangen en daar is het vooralsnog bij gebleven voor de aanvaller van Hertha BSC. De 21-jarige linksbuiten heeft deelname aan het EK van volgend jaar desondanks nog niet uit het hoofd gezet.

Dilrosun heeft het idee dat hij het afgelopen jaar weer stappen heeft gezet: “De Bundesliga is zwaarder dan de Eredivisie, met elke week lastige tegenstanders. Daar heb ik profijt van in mijn ontwikkeling”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De keerzijde is echter wel dat concurrenten als Myron Boadu en Calvin Stengs veel meer opvallen bij de gemiddelde Nederlandse voetballiefhebber, zo weet ook Dilrosun.

“Ik denk dat veel mensen in Nederland nooit echt van me hebben gehoord. Er wordt in Nederland niet veel naar de Bundesliga en dus naar Hertha gekeken. Dus dan praten ze ook niet over je. Dat doet mij niet echt wat. Als ik steeds op het scoreformulier sta met goals en assists, spreekt dat voor mij voor zich.”

De aanvaller, die dinsdagavond met Jong Oranje tegen Jong Engeland oefent, wil er daarom met zijn prestaties voor zorgen dat er meer over hem gesproken zal worden. Dilrosun weet dat bondscoach Ronald Koeman hem in ieder geval in de gaten houdt: “Als ik zo door blijf gaan, of het nog beter doe, denk ik dat ik wel een kans krijg om het te laten zien op het EK.”