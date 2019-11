Koeman: ‘Memphis liet hem merken dat hij fysiek nog moet groeien’

Calvin Stengs en Myron Boadu zijn twee van de smaakmakers van een uitstekend presterend AZ en dat leverde de twee talenten onlangs ook een uitnodiging voor het Nederlands elftal op. Hoewel een debuut voor de twee tegen Noord-Ierland afgelopen zaterdag nog uitbleef, denkt bondscoach Ronald Koeman dat het duo op de trainingen ook al heel veel leert.

“Voor Stengs en Boadu is het hoe dan ook een waardevolle week. Ze ondervinden nu wat de normen zijn op het allerhoogste niveau”, wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad. “De norm van trainen ook. Boadu zat bijvoorbeeld in een oefening met Memphis, nou die liet hem merken dat hij fysiek nog wel moet groeien.”

“Maar ze willen graag. En hebben veel kwaliteit. Boadu en Stengs worden allebei geweldige spelers”, gaat de bondscoach verder. De twee jonge aanvallers zouden debutant nummer dertien en veertien kunnen worden onder Koeman, die in zijn periode bij Oranje onder meer Frenkie de Jong, Denzel Dumfries en Steven Bergwijn voor het eerst liet spelen.

De Jong is met veertien interlands de debutant onder Koeman met de meeste wedstrijden achter zijn naam, gevolgd door Dumfries en Bergwijn, die allebei negen keer in actie kwamen. Stengs en Boadu krijgen dit kalenderjaar nog één kans om hun debuut te maken, dinsdagavond als de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland op het programma staat. Oranje moet hopen op puntverlies van Duitsland tegen Noord-Ierland om de koppositie in Groep C nog te kunnen heroveren.