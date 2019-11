‘PSV geeft ‘duidelijk signaal’ af aan langdurig geblesseerde aanvaller’

Sam Lammers kwam door een stevige knieblessure dit seizoen nog niet in actie in de Eredivisie. PSV heeft desondanks vertrouwen in de ontwikkeling van de spits, die vorig seizoen nog op huurbasis voor sc Heerenveen speelde. Het Eindhovens Dablad weet namelijk te melden dat de club het contract van de aanvaller op korte termijn open wil breken.

Lammers ligt nog vast tot medio 2021 en heeft vorig seizoen in Friesland zoveel indruk gemaakt dat de Eindhovenaren graag langer met hem door willen. De 22-jarige spits was toen goed voor 16 doelpunten in 31 wedstrijden in de Eredivisie. Namens Jong PSV staat de teller vooralsnog op 30 doelpunten in 63 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Zijn werkgever heeft Lammers volgens de regionale krant inmiddels een ‘duidelijk signaal’ afgegeven en ook de speler zelf lijkt een nieuwe overeenkomst wel te zien zitten. De verwachting is dan ook dat de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis geen problemen op zullen leveren, al wil Lammers zich eerst richten op zijn herstel.

De goalgetter raakte begin dit seizoen tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax zwaar geblesseerd aan zijn knie en speelde sindsdien geen wedstrijd meer namens PSV. Men gaat er nu in Eindhoven van uit dat Lammers zich in de winterstop weer bij de selectie aan kan sluiten en dat hij het trainingskamp in Qatar mee kan maken.