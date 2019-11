Kenneth Perez: ‘Dat vond ik al helemaal irritant om te zien, wat voegt hij toe?’

Kenneth Perez ziet dat er op het middenveld van Oranje nog flink gepuzzeld kan worden. Het Nederlands elftal speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Noord-Ierland, waardoor een plek bij het EK een feit is. De oud-middenvelder stelt dat Ronald Koeman steevast met Frenkie de Jong en Davy Pröpper moet spelen op het middenveld en niet met Marten de Roon.

De Roon kreeg tegen Noord-Ierland een basisplek, maar werd in de eerste helft nog gewisseld ten faveure van Pröpper. "Frenkie de Jong komt elke keer de bal halen. En als hij niet komt, komt Marten de Roon. Dat vond ik al helemaal irritant om te zien. Wat voegt hij toe in de opbouw?", zegt Perez maandagavond bij Voetbalpraat van FOX Sports.

"Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt kunnen echt wel met een inspeelpass komen over twintig meter. We hebben twee geweldige centrale verdedigers", vervolgt de Deense analist, die voorlopig geen plek ziet voor Donny van de Beek in de basisopstelling van Oranje. Perez ageert tegen het idee dat De Jong en Van de Beek op termijn het middenveld van Nederland gaan vormen.

"Waarom gewoon niet met Pröpper spelen? Pröpper heeft het over het algemeen zeer goed gedaan bij het Nederlands elftal. Van de Beek is toch nog geen volwaardig international? Ja, hij excelleert bij Ajax, maar niet bij Oranje. Memphis Depay is bijvoorbeeld veel beter bij het Nederlands elftal dan bij Olympique Lyon. Van de Beek heb ik afgelopen zaterdag niet heel veel gezien. Bijna niet."