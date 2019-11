Italië bekroont perfecte cyclus met negenklapper; ook Spanje op schot

Italië en Spanje hebben hun EK-kwalificatiecyclus maandagavond uitstekend afgerond. De Italianen hadden in eigen huis geen enkele genade voor Armenië en zetten liefst negen doelpunten op het scorebord. Met de overwinning zetten i Azzurri een perfecte score van tien zeges op rij neer. Spanje rekende met 5-0 af met Roemenië.

Italië - Armenië 9-1

Al na acht minuten nam Italië in zijn laatste groepswedstrijd de leiding. Ciro Immobile werd bij de tweede paal bereikt door Federico Chiesa en kopte simpel raak: 1-0. Een minuut later stuurde de doelpuntenmaker ploeggenoot Nicolo Zaniolo vrij op doelman Aram Ayrapetyan af, waarna de middenvelder van AS Roma de bal tussen de benen van de goalie door tikte en zijn eerste interlanddoelpunt maakte: 2-0. Na een klein half uur bereikte Leonardo Bonucci met een prachtige steekbal Nicolo Barella, die eenvoudig scoorde: 3-0. Zaniolo bereikte daarna Immobile, die de keeper omspeelde en voor een 4-0 ruststand zorgde.

Na rust was Italië niet van plan om zich in te houden. Zaniolo legde de bal in de 64ste minuut met links vanaf de rand van de zestien in de rechterhoek: 5-0. Het werd 6-0 via Alessio Romagnoli, die alert reageerde in de rebound. Vaste penaltynemer Jorginho mocht in de 75ste minuut vanaf elf meter tekenen voor de 7-0, terwijl de 8-0 op naam kwam van Riccardo Orsolini. De vleugelspits van Bologna werd fraai bereikt door Chiesa en kon met het hoofd eenvoudig scoren. Edgar Babayan deed tien minuten voor tijd iets terug voor Armenië, door vanaf links naar binnen te komen en met rechts de bal prachtig in de kruising te rammen: 8-1. Chiesa tekende met het hoofd voor het slotakkoord, nadat Orsolini hem vanaf de rechterkant bediende met een ragfijne voorzet: 9-1.

Spanje - Roemenië 5-0

Spanje rekende al in de eerste helft af met Roemenië, dat na het verlies tegen Zweden (0-2) afgelopen vrijdag kansloos was voor kwalificatie. In de achtste minuut scoorde Fabián Ruiz, die profiteerde van de rebound op een volley van Daniel Carvajal. Gerard Moreno kopte na een ruim half uur de 2-0 binnen op aangeven van Santi Cazorla en de aanvaller van Villarreal maakte er vlak voor rust na een lage voorzet van linksback José Gaya ook 3-0 van. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde de onfortuinlijke Adrián Rus met een eigen doelpunt voor een 4-0 ruststand. Daarna hield Roemenië de gelederen lange tijd gesloten, maar het land kon niet voorkomen dat Mikel Oyarzabal in de 91ste minuut uit de draai scoorde en een 5-0 eindstand op het scorebord zette.