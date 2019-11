Denemarken grijpt na zenuwslopend duel felbegeerd EK-ticket

Denemarken heeft maandagavond een EK-ticket veiliggesteld. In een zenuwslopend duel in Dublin heeft de ploeg van bondscoach Age Hareide gelijk weten te spelen tegen Ierland, waardoor het Scandinavische land is geplaatst voor het EK: 1-1. Door de remise is Ierland als nummer drie veroordeeld tot de play-offs. Tegelijkertijd won Zwitserland in Groep D met duidelijke cijfers van Gibraltar en mag het land zich als groepswinnaar melden op het eindtoernooi: 1-6.

Ierland - Denemarken 1-1

Ierland moes eigenlijk winnen van Denemarken om zich direct te kwalificeren voor het EK, aangezien Zwitserland tegelijkertijd tegen het nietige Gibraltar speelde. Bij de eerste wedstrijd tussen Ierland en Denemarken kwam het tot 1-1 , waardoor de formatie van Mick McCarthy vanwege het onderlinge resultaat voldoende had aan een zege. Denemarken, met Lasse Schöne, Christian Eriksen en invaller Kasper Dolberg en zonder Nicolai Jörgensen, pakte uiteindelijk de zege. Martin Braithwaite toucheerde twintig minuten voor tijd een voorzet in voldoende mate en leek zijn team de drie punten te bezorgen: 0-1. Vlak voor tijd maakte Matt Doherty de gelijkmaker, maar dit was niet voldoende voor een EK-ticket: 1-1.

Gibraltar - Zwitserland 1-6

Zwitserland had aan een overwinning genoeg voor een EK-ticket en Gibraltar leek de ideale tegenstander om een zege te bewerkstelligen. De ploeg van bondscoach Julio César Ribas had alle wedstrijden in de kwalificatiereeks verloren en ook tegen Zwitserland keek men rap tegen een achterstand aan door Cedric Itten, die een lage voorzet van dichtbij in het doel werkte: 0-1. In de tweede helft liepen de bezoekers uit naar een comfortabele overwinning door doelpunten van Ruben Vargas, Christian Fassnacht, Loris Benito, nogmaals Itten en Granit Xhaka, terwijl namens de thuisploeg Reece Styche tot scoren kwam: 1-6.