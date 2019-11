Uitblinkende Messi redt met penalty punt tegen scorende Suárez

Argentinië en Uruguay hebben maandagavond in Tel Aviv gelijkgespeeld. Het oefenduel stond voornamelijk in het teken van de strijd tussen Barcelona-ploeggenoten Lionel Messi en Luis Suárez, die beide een doelpunt voor hun rekening namen. Uruguay leek er na de vrije trap van laatstgenoemde met de winst vandoor te gaan, maar een penalty van Messi gooide roet in het eten: 2-2.

Argentinië had gedurende de eerste helft verreweg het meest de bal en kreeg via de bedrijvige Lionel Messi na een kwartier zijn eerste kans. Het schot van de aanvaller ging via het been van verdediger Sebastián Coates over. Na iets meer dan een half uur sloeg Uruguay aan de andere kant toe. Lucas Torreira bereikte aan de rechterkant van de zestien Luis Suárez, die in één keer voorlegde en de inglijdende Edinson Cavani bediende: 0-1. Paulo Dybala leek Argentinië vlak daarna op gelijke hoogte te zetten, maar de aanvaller werd teruggefloten wegens hands.

Vlak na rust was Messi opnieuw dichtbij, maar doelman Martín Campaña bracht knap redding. In de 63ste minuut slaagde Argentinië er alsnog in om gelijk te maken. Messi legde een vrije trap op het hoofd van Sergio Agüero, die van dichtbij raak kopte: 1-1. Vlak daarna kreeg Messi na een afgeslagen voorzet opnieuw een goede kans, maar de Argentijnse aanvoerder mikte net naast.

Tot overmaat van ramp zag Messi hoe zijn Barcelona-ploeggenoot Luis Suárez aan de andere kant uit een vrije trap scoorde. De inzet van Suárez werd nog aangeraakt door doelman Esteban Andrada, maar was te hard om uit het doel te houden: 2-1. Argentinië kreeg daarna goede kansen om opnieuw terug in de wedstrijd te komen. Agüero kreeg de bal voor de voeten en had moeten scoren, maar de spits van Manchester City mikte over. Dybala zag een schot via een Uruguayaanse verdediger net naast gaan. De late gelijkmaker kwam er echter alsnog: een handsbal van Martín Cáceres leverde Argentinië in blessuretijd een penalty op, die door Messi kalm werd benut: 2-2.