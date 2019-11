Van der Gijp zag maar één hoogtepunt: ‘Iedereen appte: vreselijk, wat erg’

Het Nederlands elftal speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Noord-Ierland, waardoor Oranje zeker is van het EK van 2020. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman wist niet te imponeren in Belfast, wat leidt tot lichte kritiek van de buitenwacht. René van der Gijp wist eigenlijk al dat hij een slechte wedstrijd voor de kiezen zou krijgen.

"Wij hebben een bondscoach en hij is een winnaar", begint Van der Gijp maandagavond bij Veronica Inside. "Hij heeft drie dagen tegen de jongens gezegd: vergeet het spel, het gaat om resultaat. Daar ben ik al geen voorstander van, maar ik wist dat Ronald zo in elkaar zat. Ik zie dan de opstelling: Veltman, De Roon, Berghuis, Babel. Ik denk dan: ik heb twee mogelijkheden: Netflix kijken en Scheveningen. Ik heb Scheveningen gedaan."

Later kreeg Van der Gijp mee wat de uitslag was geworden. "Iedereen appte mij: vreselijk, wat erg", aldus de analist, die grapt dat hij wel één hoogtepunt zag toen hij de wedstrijd terugkeek: het eindsignaal. Johan Derksen zet inmiddels vraagtekens bij de kwaliteiten van Koeman. "Ik vond Ronald een goede keus als bondscoach. Maar je selecteert drie centrumspitsen en je zet Babel daar, een gemankeerde linksbuiten. Dan ook nog Marten de Roon erin..."

"Dan denk ik: God, Ronald, heb je er wel verstand van? Davy Pröpper was inderdaad een verbetering. Eigenlijk heeft Ronald het heel slecht gedaan met een onlogische opstelling. Maar omdat hij het gehaald heeft, accepteren we het allemaal. We zijn ondanks Ronald Koeman gekwalificeerd", aldus Derksen, die niet begrijpt dat Koeman verbaasd is over de kritische houding van de media.

"Hij heeft toch niets te klagen? De Nederlandse media zijn lovend over hem. Hij heeft een gekrenkt ego en klaagt over de meningen. Als je de opstelling bekijkt, moet je begrijpen dat er veel aanmerkingen komen. Hij moet zich wat volwassener opstellen. En nogmaals: we moeten het resultaat niet overschatten. Tweede worden is heel normaal in deze poule", besluit Derksen.